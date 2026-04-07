حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با محکوم کردن حملات اخیر اظهار کرد: حمله به زیرساخت‌ها در واقع یک جنایت جنگی محسوب می‌شود، زیرا در هیچ جنگی کسی به زیرساخت‌های عمومی حمله نمی‌کند.

وی افزود: این اقدام نشان از استیصال دشمن است؛ آن‌ها چون نتوانسته‌اند در مقابله با نیروهای مسلح ما دوام بیاورند، به سمت زدن زیرساخت‌ها روی آورده‌اند. این تحرکات همچنین نشان‌دهنده اشتباه و تغییر محاسبات دشمن است؛ آن‌ها تصور می‌کنند با زدن زیرساخت‌ها مردم ایران تسلیم می‌شوند، در حالی که این ملت با جان و دل پای آرمان‌های انقلاب و ولایت ایستاده‌اند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بخشی از تهدیدهای ترامپ نیز صرفاً برای ترساندن ملت و وادار کردن مردم به تسلیم شدن است؛ اما همه دیدند که در این جنگ، پیروز میدان ملت بزرگ ایران است. امروز هم عده‌ای جانانه در کف خیابان ایستاده‌اند و هم نیروهای مسلح مقتدرانه دفاع می‌کنند و همه این‌ها زیر خیمه ولایت، پیروزی قطعی ایران اسلامی را رقم می‌زند.

حجت‌الاسلام حسینی‌کیا در پایان با هشدار جدی به استکبار جهانی خاطرنشان کرد: هشدارهای نیروهای مسلح مبنی بر اینکه در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کشورمان، کل زیرساخت‌های منطقه و خارج از منطقه مورد تهدید قرار خواهد گرفت، یک پاسخ دندان‌شکن به آمریکای جنایتکار است. آن‌ها نباید نسبت به زیرساخت‌های ما تعدی کنند، وگرنه آتشی منطقه و جهان را فرا می‌گیرد که خودشان در آن خواهند سوخت.