به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی،در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم، با قدردانی از حضور مردم در ۷۵ روز گذشته اظهار داشت: مردم مومن و انقلابی ما در این مدت مثل همیشه عالی عمل کردند و کم نگذاشتند. راز و رمز پیروزی نیروهای مسلح ما همین همراهی مردم و حضور گسترده آنها در میدان بوده است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دشمن از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی، افزود: امروز باید از مسئولان اقتصادی پرسید آیا در شرایط جنگی و بحرانی به وظایف خود عمل کرده‌اند؟ غیر از تحریم‌ها، عواملی مثل احتکار، کوتاهی، خیانت و نفوذ نیز در گرانی‌های اخیر نقش دارند. این احتمال وجود دارد که دشمن در عرصه اقتصاد نیز افرادی را در مراکز مهم نفوذ داده باشد.

امام جمعه رباط کریم تصریح کرد: نوع برخورد با محتکر و گرانفروش در شرایط جنگی باید متفاوت با شرایط عادی و بازدارنده باشد. بحث نفوذ را باید جدی گرفت؛ این موضوع توهم توطئه نیست، امروز برای همه روشن شده که دشمن با ترکیب تکنولوژی و نفوذ می‌جنگد و ترور می‌کند،آیا این ترکیب فقط در حوزه جنگ سخت و نظامی است و در اقتصاد نیست؟ همان طور که در جنگ نظامی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا داشتیم، حالا هم باید قرارگاه خاتم اقتصادی داشته باشیم.

ترابی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به معیشت مردم، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: امروز مسئله فرزندآوری و تلاش برای افزایش جمعیت کشور و جلوگیری از پیری جمعیت، یک امر راهبردی و استراتژیک است که باید مورد توجه خاص قوای سه‌گانه و تمامی زیرمجموعه‌های آنها قرار گیرد.

وی افزود: جوانی جمعیت یکی از مولفه‌های قدرت و اقتدار و از عوامل بازدارنده‌ای است که برای دشمن خوف و ترس ایجاد می‌کند،جوانی جمعیت به عنوان یکی از شاخصه‌های کلیدی توسعه، نشان‌دهنده پویایی و بالندگی جامعه است و در حفظ استقلال، تحقق امنیت و افزایش اقتدار کشور نقش بسزایی ایفا می‌کند.

امام جمعه رباط کریم هشدار داد: پیری جمعیت و کاهش نسل جوان مولد، فعال و پویا یک تهدید راهبردی بالفعل برای تمدن ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود. این مسئله نه تنها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند امنیت و اقتدار ملی را نیز به چالش بکشد.

ترابی خطاب به دولت تأکید کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به جد اجرا کنید. نباید فرصت طلایی پنجره جمعیت را از دست داد. مردم نیز باید شرایط را برای ازدواج جوانان سهل و آسان کنند و با سخت‌گیری‌های بی‌جا مانع ازدواج نشوند.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی جوانان اشتغال و بیکاری است، خاطرنشان کرد: اگر دولتمردان بتوانند این مشکل را حل کنند، مشکل مسکن و ازدواج آنها نیز حل خواهد شد.

امام جمعه رباط کریم در پایان با اشاره به شهادت امام جواد (ع) در سن جوانی، گفت: جوان بودن ایشان مبین این واقعیت است که امامت حضرت فقط جنبه معنوی نداشت، بلکه امامت سیاسی، مبارزاتی و اجتماعی ایشان آنچنان تأثیرگذار بود که موجب رعب و وحشت دستگاه ظالم عباسی شده بود.