۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

نامه محمد خاتمی به کمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در پی مجروحیت کمال خرازی و شهادت همسرش در اقدام تروریستی دشمن، خطاب به رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نامه ای نوشت.

متن نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر کمال خرازی

دشمن تجاوزگر که با ویران کردن منابع حیاتی ایران عزیز و به شهادت رساندن مسئولان و شهروندان ایرانی از جمله کودکان معصوم روی همه جنایتکاران علیه بشریت را سفید کرده است، بار دیگر دست به جنایت زد و وجود شما را که منشأ خیر و برکت برای ایران و مردم بوده‌اید، هدف ترور قرار داد و همسر گرانقدر و والامنش و دردآشنای شما را به شهادت رساند.

من مصیبت دردناک شهادت سرکار منصوره خانم رئیس قاسم را صمیمانه به جنابعالی، فرزندان عزیز و همه بستگان محترم تسلیت می‌گویم و سلامت و شفای عاجل جنابعالی و بهبودی هرچه سریعتر شما را از خداوند منان مسألت می‌کنم.

با احترام

سید محمد خاتمی

محسن صمیمی

    • سید علی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      درود بر شهدای ایران از صدر اسلام تا کنون انشاالله بزودی جناب آقای دکتر خرازی بهبود یافته و بنده هم تسلیت میگویم شهادت همسر ایشان را
      • روستای توآباد/ IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
        درود برایران سربلند مرگ بر ترامپ وحشی
      • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
        عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      شهید به وجه الله نگاه می کند( امام خمینی ره) راه شهیدان ادامه دارد شهیدان در راه خدا به درجه رفیع رسیده اند ودر پیشگاه ایزد منان روزی می خورند
    • علیرضا قربانی IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      روح شهدای وطن خصوصا جنگ رمضان شاد ولعنت خداوند بر وطن فروشان مزدور صهیونیستی تسلیت به دکتر خرازی بزرگوار

    پربازدیدها

    پربحث‌ها