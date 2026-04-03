لغو اجرای طرح ترافیک تا ۱۶ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر ، آرش رساایزدی معاون سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با آغاز حمله جنایتکارانه آمریکایی صهیونی به کشورمان از روز شنبه ۹ اسفند، اجرای طرح ترافیک در تهران لغو و مقرر شد تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: طبق تصمیم اخذ شده قرار است لغو اجرای طرح ترافیک در روزهای شنبه و یکشنبه، پانزدهم و شانزدهم فروردین نیز ادامه داشته باشد و بعد از بررسی وضعیت ترافیکی در این دو روز تصمیم گیری درخصوص اجرا یا لغو اجرای طرح ترافیک اخذ و اعلام شود.

گفتنی است ؛ پیش از لغو اجرای طرح ترافیک، شهروندان برای ورود به این محدوده باید نسبت دریافت مجوز روزانه یا بلندمدت از طریق مراجعه به سایت تهران من یا شهرزاد اقدام می‌کردند در غیر این صورت مبلغ ۴۹۲ هزار تومان به عنوان جریمه به حساب کاربری آنها ثبت می‌شد.