حجت الاسلام احسانی فر: وعده پیروزی خداوند به مردم قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احسانی فر شامگاه جمعه در چهل و هشتمین شب حضور مردم لنگرود در سوگ امام شهید، اظهار کرد: مواضع رهبر معظم انقلاب بر آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) استوار است.

استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به این که وعده پیروزی ما در مقابل آمریکا و اسرائیل جنایتکار قطعی است، تصریح کرد: باید توجه داشت که مومن از نظر سیره اهل بیت و قرآن کریم در نبرد باید تقوا را حفظ کند و یقین داشته باشند که وعده نصرت الهی قطعی است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس، بیان کرد: در زمان دفاع مقدس، صدام مردم عادی را با موشک باران به شهادت می رساند اما در آن زمان امام راحل (قدس سره) اجازه نمی داد ما به شهرهای مرزی آن ها موشک یا حتی خمپاره بزنیم.

حجت الاسلام احسانی فر با تاکید بر اینکه لشکر ما به دستور امام راحل تقوا را حفظ می کردند، اذعان کرد: امام و لشکریانش با تقوا می جنگیدند و نتیجه آن جنگ که دو ابر قدرت شرق و غرب حامی دشمن ما بودند، این شد که صدام شکست خورد و شما مردم مومن و باتقوا پیروز شدید.

وی افزود: در جنگ رمضان نیز ترامپ و نتانیاهو جنگ را به شکل جنایتکارانه با بمباران مدرسه شجره الطیبه میناب و به شهادت رساندن رهبر شهید که خلاف قوانین بین المللی بود، آغاز کردند.

این استاد با تاکید بر این که رئیس جمهور آمریکا فردی فاقد عقل و جنایتکار است، عنوان کرد: به قدرت رسیدن چنین فردی در آمریکا، که از مهره های اصلی پرونده ی اپستین است، نتیجه کشتار میلیون ها بی گناه در سراسر جهان است.

حجت الاسلام احسانی فر در پایان، تاکید کرد: ملت شریف ایران بدانند، اگر استقامت داشته باشیم زمان پیروزی ما زودتر فرا خواهد رسید.