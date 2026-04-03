امام جمعه کنگان: افسانه شکست ناپذیری استکبار بر باد رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با تحلیلی بر جنگ رمضان گفت: التماس ترامپ جنایتکار به سایر کشورها از جمله رییس جمهور دلقک اوکراین برای کمک تسلیحاتی نشانه استیصال و افول آمریکا است.

وی افزود: یکی از اهداف مهم آمریکا و سگ هار منطقه یعنی رژیم صهیونیستی در تجاوز به خاک پاک میهن اسلامی مان و به شهادت رساندن قائد عظیم الشان انقلاب، تغییر نظام بود که نتنها موفق نشد بلکه نظام قوی تر شده است.

خطیب جمعه کنگان عنوان کرد: مردمی که سختی ها را تحمل کردند و نسبت به برخی مشکلات گلایه داشتند بر خلاف تصور دشمن با اقتدار و عظمت و یکپارچه در صحنه حاضر شدند و سیلی سختی به دشمن زدند.

محمودی افزود: حضور مردم عزیز و انقلابی ایران در میدان لرزه بر پیکر دشمن انداخته و این حضور با شور و شعور مکمل حماسه نیروهای مقتدر و مسلح کشور در دفاع از میهن عزیزمان است.

وی گفت: تصور دشمن این بود با شهادت رهبر فرزانه انقلاب نظام از هم خواهد پاشید اما نظام قوی تر از گذشته شد.

امام جمعه کنگان حضور و همدلی و اتحاد ملی در کشور و بیعت با ولی فقیه زمان را ستود و خاطر نشان ساخت: پیام این حضور زیر بار ظلم ظالم نرفتن و نبرد با آمریکا تا حصول پیروزی نهایی است.

محمودی تاکید کرد: به رغم تبلیغات دشمن ، پناه بردن ترامپ به دلقک اکراینی و گروهک های تروریستی و تجزیه طلب نشان داده آمریکا و رژیم صهیونیستی بیچاره شده و روند نابودی آنان شتاب گرفته است.

وی گفت: سیلی خوردن از نیروهای مسلح و مقتدر جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت ، اعترضات سراسری و گسترده در آمریکا علیه جنگ طلبی رییس جمهور احمق شان ، پیش رو بودن انتخابات میان دوره ای کنگره در آمریکا و انتخابات پیش روی اسرائیل کودک کش ، موضوع جام جهانی و نیز بالا رفتن قیمت نفت و بحران انرژی از چالش های مهم پیش روی دولت استکباری آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی است.

قیام عمومی علیه آمریکا

خطیب جمعه کنگان افزود: بحران انرژی ناشی از جنگ دنیا را به سمت یک قیام عمومی علیه آمریکا و دست نشانده های او خواهد برد.

محمودی با اشاره به حملات متجاوزین به مراکز عمومی و علمی و دانشگاهی گفت: جای بسی تاسف است عده ای در داخل تز مخالفت با پاسخ جمهوری اسلامی به این تجاوزات و اجتناب از حمله به مراکز علمی و دانشگاهی در کشورهای حوزه خلیج فارس را می دهند در حالی که از خاک و آسمان آنان به کشورمان حمله می شود.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که خاک و آسمان کشورهای منطقه در اختیار متجاوزین به کشورمان باشد را پاسخ سخت و خشن خواهند داد.

امام جمعه کنگان با اشاره به نامگذاری و انتخاب شعار سال توسط مقام معظم رهبری ، بیان کرد: همه برای تحقق شعار سال و عینیت بخشیدن به فرمان مطاع رهبری همت کنند و به نصب بنر و کارهای اینچنینی بسنده نکنند.

محمودی با استناد یه احادیث گفت: کسی که از ولی خدا غفلت کند ، با لگد دشمن از خواب بیدار خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ رمضان بویژه سرداران شهیدمان از جمله سردار دریابان تنگسیری عنوان کرد: سرنگونی جنگنده فوق پیشرفته F35 توسط نیروهای مسلح کشورمان افسانه شکست ناپذیری استکبار را بر داد.

اهمیت توکل به خدا

خطیب جمعه کنگان با استناد به زیبا سخنی از امیر مومنان علی علیه السلام گفت: امام می فرماید از خدا بترسید از خدایی که اگر سخن بگویید سخن شما را می شنود، اگر سخنان خود را پنهان کنید از نیات شما آگاه است، از مرگ یاد کنید که اگر مرگ را فراموش کنید او شما را فراموش نمی کند.

محمودی با اشاره به اهمیت توکل به خدا و بیان روایاتی در این زمینه و بازخوانی توفیقات جبهه اسلام در سایه سار توکل بر خدا ، بیان نمود: اتکال به ذات اقدس اله و طلب حمایت و یاری از سوی خدا موجب نجات و پیروزی است و اگر انسان اینگونه باشد حتی اگر جنگ سالها طول بکشد ناامید نخواهد شد.

تقدیر از همدلی مثال زدنی مردم و مسئولان در جنگ رمضان و قدردانی از حماسه حضور هر روز و شب ملت در میادین و نگه داشتن صحنه و تشکر از اقتدار نیروهای مسلح و همه تامین کنندگان نظم و امنیت در کشور از دیگر مطالب مطرح شده در خطبه ها بود.