به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبههای این هفته نماز جمعه دهگلان با تفسیر آیه ۳۹ سوره مبارکه سبأ، فرهنگ انفاق را یکی از مهمترین راهکارهای تقویت همبستگی اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی دانست و اظهار کرد: آموزههای قرآن کریم به انسان میآموزد که نگرانی از کاهش دارایی نباید مانع کمک به نیازمندان شود، زیرا خداوند متعال روزیدهنده حقیقی است و آنچه در راه رضای او هزینه شود، با برکت و پاداش الهی جبران خواهد شد.
وی با بیان اینکه انفاق تنها یک عمل خیرخواهانه نیست، افزود: کمک به نیازمندان، سرمایهگذاری ماندگاری است که آثار آن هم در زندگی فردی و هم در سلامت و پویایی جامعه نمایان میشود و وعده الهی درباره جبران آن، از قطعیترین وعدههای قرآن کریم است.
انفاق؛گ راهی برای گسترش برکت در جامعه
امام جمعه دهگلان با اشاره به مفاهیم این آیه از قرآن کریم تصریح کرد: مالکیت حقیقی همه نعمتها از آنِ خداوند است و انسان تنها امانتدار این نعمتهاست. از همین رو، هر مالی که در مسیر خیر، دستگیری از محرومان و رفع نیاز جامعه هزینه شود، نهتنها کاسته نمیشود بلکه زمینه نزول برکت و افزایش رزق را فراهم میکند.
ماموستا محمدی خاطرنشان کرد: قرآن کریم با تأکید بر جایگاه انفاق، روحیه ایثار، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی را در میان مسلمانان تقویت میکند و جامعهای که فرهنگ انفاق در آن نهادینه شود، از آسیبهای اجتماعی و فاصله طبقاتی نیز در امان خواهد ماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای پیشروی جهان اسلام، حفظ انسجام و وحدت ملی را مهمترین عامل عبور از بحرانها عنوان کرد و گفت: دشمنان همواره در تلاش هستند با ایجاد اختلاف و تفرقه، ملتها را از درون تضعیف کنند، اما همدلی، اعتماد به توان داخلی و حفظ منافع ملی، این توطئهها را خنثی خواهد کرد.
امام جمعه دهگلان بر ضرورت حمایت از معیشت مردم و توجه بیشتر به مشکلات اقتصادی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با برنامهریزی، مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیتهای داخلی، زمینه کاهش دغدغههای معیشتی مردم را فراهم کنند.
رعایت قانون، ضامن امنیت جادهها
ماموستا محمدی در ادامه با اشاره به افزایش سفرهای تابستانی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را ضرورتی همگانی دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از حوادث جادهای با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی پرخطر، توجه به قوانین و افزایش فرهنگ مسئولیتپذیری قابل پیشگیری است.
وی از رانندگان خواست با رعایت حقوق دیگران و توجه به توصیههای پلیس، نقش خود را در کاهش سوانح رانندگی و حفظ جان هموطنان ایفا کنند.
امام جمعه دهگلان در پایان با دعوت مردم به تقویت روحیه همدلی، انفاق و مسئولیتپذیری اجتماعی، تأکید کرد که جامعه اسلامی با تکیه بر ایمان، وحدت و عمل به آموزههای دینی میتواند بر مشکلات غلبه کرده و مسیر پیشرفت و عزت را با اقتدار ادامه دهد.
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