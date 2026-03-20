طاهری: سازش هزینه ای‌ به ‌مراتب بیشتر از ایستادگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری، در خطبه‌های عبادی، ‌سیاسی این هفته نمازجمعه در جمع نمازگزاران که در امامزاده سید حمزه(ع) برگزار شد، اظهار کرد: آمریکا با اسلام مشکل ندارد؛ مشکل آن‌ها اسلامِ انقلابی است، کشورهای عربی هم مسلمان هستند با آنها نیز مشکلی ندارند، اما با اسلامی که چهره انقلاب را نشان می‌دهد مخالف‌اند.

امام جمعه کاشمر بیان کرد: هدف اصلی حفظ استقلال کشور است و باید بدانیم سازش کنیم هزینه‌اش به‌مراتب بیشتر از ایستادگی را باید بدهیم.

وی گفت: دشمن به خاطر منابعی که ما داریم. چشم طمع به این سرزمین دارد،ایران ۹ درصد ذخایر نفت جهان، ۱۷ درصد ذخایر گاز و ۷ درصد منابع منطقه‌ای جهان را دارد.

طاهری افزود: وضعیت میدان به‌گونه‌ای است که موجودیت آمریکا به خطر افتاده؛ همین الآن در خطر است و در آینده کاملاً از بین خواهد رفت.

امام جمعه کاشمر تأکید کرد: قرآن نیز می‌گوید تا زمانی که سایه جنگ برداشته نشده، آماده باشید، ما بیش از چهل سال تحت فشار اقتصادی هستیم امروز کشورهای دیگر با بسته بودن تنگه هرمز این درد را احساس می کنند.