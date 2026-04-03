ترامپ کوچکتر از آن است که ملت بزرگ ایران را تهدید کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه که در مسجدالنبی(ص) برگزار شد، با اشاره به حدود ۳۴ روز از شروع «جنگ تحمیلی سوم» موسوم به «جنگ رمضان»، ساختار مدیریت میدان نبرد را به هرمی تشبیه کرد که رهبری در رأس آن جای دارد و سه ضلع آن را «مردم»، «نیروهای مسلح» و «مسئولان نظام» تشکیل میدهند.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از جان رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی و با توجه به پیشرفت شگفتانگیز فناوری که امکان ردیابی افراد از طریق کمترین نوسانات رادیویی را فراهم کرده، از نمازگزاران خواست که اگر در قاب تلویزیون نگرانی در چهره ایشان نمیبینند، جای دلواپسی نیست.
امام جمعه قزوین اظهار داشت: با توجه به جسارت دشمنان که موجب شهادت رهبر بزرگوار ما شد، و با عنایت به بازدارندگی بمب هستهای و آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»، درخواست ما این است که در صورت صلاحدید، به صورت رسمی اجازه تولید بمب هستهای را به مسئولان کشور اعطا فرمایید.
وی در ادامه با ستایش از حضور حماسی مردم گفت: از شیرخواره تا پیرمرد و پیرزن، همه در میدان هستند. این حمایت تنها محدود به ایران نیست؛ آن بانوی هندی که تمام دارایی خود را هدیه کرد، آن زن کشمیری که پس از ۲۸ سال طلاهای بهیادگارمانده از همسرش را با اشک تقدیم نمود، آن گردهمایی دهها هزار نفری زنان پاکستانی و آن نوجوان عراقی که دوچرخه خود را اهدا کرد، همگی نشان میدهد که دل میلیونها مسلمان جهان با ایران میتپد.
آیتالله مظفری خطاب به نخبگان و خواص تأکید کرد: من شخصاً آن امام جماعتی را که در این روزها با مردم همراهی نکند و آنان را به حضور در خیابان تشویق ننماید، عادل نمیدانم؛ زیرا حفظ نظام از واجبات قطعی و در اولویت است.
وی همچنین با انتقاد تند از رئیس دانشگاه تهران که خواستار خودداری از مقابله به مثل در برابر حمله به دانشگاهها شده بود، پرسید: آیا دانشگاههای رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه به نفع تمدن بشری علم تولید میکنند یا برای تربیت جاسوس تشکیل شدهاند؟
وی تأکید کرد: در صورت تعرض مجدد به دانشگاههای ما، نیروهای مسلح باید دانشگاههای رژیم صهیونیستی و پایگاههای آموزشی آمریکا در منطقه را با خاک یکسان کنند.
نماینده ولی فقیه در قزوین خطاب به چهرههای سرشناس هنری و ورزشی توصیه کرد: تا دیر نشده، به آغوش ملت بازگردید و حمایت خود را از میهن اعلام کنید.
وی در ادامه با خداقوت به نیروهای مسلح به خاطر سرنگونی جنگندههای اف‑۳۵ و اف‑۱۸ آمریکا و درهم کوبیدن پایگاههای ایالات متحده در منطقه، دو درخواست اساسی مطرح کرد: نخست، اگر دشمن زیرساختهای ما را هدف قرار داد، شما نیز زیرساختهای کشورهای عربی منطقه که خاک خود را در اختیار دشمن گذاشتهاند، بزنید. دوم، از هشدار دادن پیش از حمله بپرهیزید؛ چرا از قبل اعلام میکنید که فردا حمله میکنیم تا دشمن نیروهایش را تخلیه کند؟ همانگونه که دشمن بدون هشدار حمله میکند، شما نیز بیهشدار بزنید و هر نیروی دشمن در آن منطقه مستحق نابودی است.
امام جمعه قزوین با اشاره به تهدید اخیر رئیسجمهور آمریکا گفت: ترامپ کوچکتر از آن است که ملت بزرگ ایران را تهدید کند. کشور آنها حداکثر ۲۵۰ سال عمر دارد؛ تمدنی آلوده که با کشتار سرخپوستان آغاز شد.
آیتالله مظفری ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان قضایی، خاطرنشان کرد: هر چند روز یک بار میشنویم که چهار، پنج یا ده جاسوس دشمن دستگیر شدهاند، اما نشنیدهایم بگویند با آن چهار جاسوس قاطعانه برخورد کردهایم. مردم در شرایط جنگی انتظار دارند قوانین دستوپاگیر کنار گذاشته شود.
وی در پایان با تقدیر از متولیان دیپلماسی کشور، تأکید کرد: تجربه نشان داده مذاکره با دشمن دروغگو سودی ندارد و نمیشود به لبخند و خنده آنها اعتماد کرد. برخی غربزدگان با سخنان و بیانیههایشان دل مردم را خالی میکنند. قرآن میفرماید سست نشوید. مگر ممکن است یک مومن دو بار از یک سوراخ گزیده شود؟ پشت سر رهبر عزیز و این مردم بهمیدانآمده بمانید، بر خدا توکل کنید و از هیچ چیز نهراسید که خداوند با شماست.
