آیت الله محامی: مقاومت تا پیروزی نهایی مطالبه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان «حال خوب» را در گرو بندگی خدا و نگاه توحیدی دانست و گفت: آرامش روحی زمانی حاصل می‌شود که انسان همسو با کل جهان آفرینش در مسیر بندگی حرکت کند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به ایثار مردم ایران در سال پرتلاطم ۱۴۰۴ افزود: ملت ما با وجود تحمل مصیبت‌های فراوان، محکم پای انقلاب ایستاد و این همان تجلی دعای «حول حالنا الی احسن الحال» است.

وی با تأکید بر شعار سال، اقتصاد مقاومتی را مرهون همکاری دولت و مشارکت عمومی به‌ویژه جوانان و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: امنیت، پیش‌نیاز اقتصاد و وحدت ملی است و این سه رکن تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند.

دفاع عقلانی، مشروع و قانونی در برابر جنگ تحمیلی

آیت‌الله محامی با اشاره به جنگ نابرابر تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی که به شهادت رهبر، سرداران و مردم انجامید، دفاع ایران را عقلانی، مشروع و منطبق با حقوق بین‌المللی دانست و بر لزوم پاسخ بازدارنده تأکید کرد.

وی از برخی اظهارنظرهای غیرمنطقی که خواستار سکون در برابر حملات دشمن هستند، انتقاد کرد و گفت: آن علم و دانشگاهی که پشتیبان استکبار جهانی است، هیچ حرمتی ندارد.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اقتدار ایران در میدان نبرد، از سرنگونی هواپیماهای پیشرفته دشمن، ناکارآمدی گنبد آهنین و شلیک موفقیت‌آمیز موشک‌ها به عنوان نشانه‌های قدرت یاد کرد و افزود: دست برتر با ماست و دشمن در باتلاقی که خود ایجاد کرده گرفتار شده است.

وی تأکید کرد: مطالبه ملت ایران، مقاومت تا پیروزی نهایی است؛ هیچ عجله‌ای برای مذاکره نداریم.

آیت‌الله محامی در پایان ضمن تقدیر از دولتمردان برای اداره کشور در شرایط جنگی، از مسئولان خواست از هرگونه موضع‌گیری که بوی ضعف و یأس بدهد پرهیز کنند و بر تداوم نگاه ویژه مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان تأکید کرد.