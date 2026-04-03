نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد آماده حفاطت از مردم

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: مجموعه نیروهای مسلح استان آمادگی لازم برای حفاظت از مردم استان را دارند و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار افزود: در بخشی از مناطق استان بالگردهای دشمن مشاهده شده است لذا مردم هوشیاری لازم را داشته باشند و در اولین فرصت اطلاعات لازم را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند.
وی تصریح کرد: امروز در مرز استان به سمت بهبهان و شهرستان دیلم یکی دو بالگرد دشمن مشاهده شده است که اقدامات لازم جهت هدف قرارگرفتن این هواپیماها انجام گرفته است.
