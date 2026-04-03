دانشمندان ایرانی، انستیتو پاستوری مجهزتر خواهند ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به اقدام ضد بشری دشمن صهیونیستی - آمریکایی در حمله به انستیتو پاستور، گفت: این مجموعه زیرساختهای علمی و درمانی کشورمان محسوب میشود و بیش از یک قرن در عرصه تحقیقات علمی سابقه دارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مرکز تحقیقاتی با کمک فرانسویها ساخته شد لذا اسم آن نیز نشان دهنده این امر است؛ در واقع انستیتو پاستور در راستای ارتقاء سلامت جامعه و تولید و ساخت واکسن راهاندازی شد و در این زمینه در جهان شناخته شده است.
وی افزود: مجموعه تحقیقاتی انستیتو پاستور با سازمان جهانی بهداشت همکاریهای جدی داشته و در زمان کرونا نیز خدمات زیادی را به جامعه بشری ارائه کرده اما مشاهده میشود آمریکاییهای استعمارگر با تکیه بر رئیس جمهوری بیمنطقی، به هیچ کدام از قوانین بینالمللی احترام نمیگذارند و تلاش میکنند ضربات سختی که از رزمندگان اسلام دریافت کردهاند را با صدمه زدن به چنین مراکز علمی و تحقیقاتی جبران کنند.
نماینده مردم زاهدان در قوه مقننه ادامه داد: نمیتوان اسم ترامپ را انسان گذاشت زیرا فردی که سالها در جزیره اپستین از گوشت جنین استفاده کرده، دست به چنین اقدامات جنایتکارانهای میزند. مطابق قوانین بینالمللی حمله، تجاوز و نابود کردن مراکز علمی و زیرساختهای بهداشتی و درمانی در زمره جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشوند و حتی در قوانین داخلی آمریکا نیز حمله به چنین مراکزی جنایت بشری تعریف شده اما مقامات آنها به قوانین خودشان هم پایبند نیستند.
شهریاری تصریح کرد: مقامات آمریکایی بدانند دانشمندان ایرانی انستیتو پاستوری جدیدتر، مجهزتر و بزرگتر خواهند ساخت زیرا علم، دانش و تکنولوژی با بمباران از بین نمیرود. دانشمندان و نخبگان متعددی در ایران اسلامی حضور دارند که اگر پرچم از دست هر کدام از آنها بیفتد، فرد دیگری با قدرت و توان بیشتری آن پرچم را بلند خواهد کرد و برای اعتلای سرزمینش قدم خواهد برداشت.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بدون شک حمله، تجاوز و نابود کردن مرکز تحقیقاتی و درمانی انستیتو پاستور در محاکم بین المللی پیگیری خواهد شد زیرا عاملان این جنایت جنگی باید در میز محاکمه پاسخگو باشند و به سزای اعمالشان برسند.
نظر شما