حجتالاسلام عابد رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکلگیری پویش «جانفدا» در کشور، این حرکت را از اقدامات ارزشمند و اثرگذار در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: این پویش، جلوهای از حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصه دفاع از کشور و ارزشهای ملی است.
وی با بیان اینکه پویش «جانفدا» نوعی جهاد مردمی به شمار میرود، افزود: این اقدام علاوه بر تقویت روحیه همبستگی در داخل کشور، پیام روشنی از اقتدار و آمادگی ملت ایران به دشمنان ارسال میکند.
امام جمعه قروه تصریح کرد: مشارکت در این پویش، دلگرمی مهمی برای نیروهای مسلح و مجموعه مدیریتی کشور است که به صورت شبانهروزی در مسیر حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش میکنند.
وی ادامه داد: مردم با حضور در این پویش، ارادت، همراهی و آمادگی خود را برای هرگونه کمک و مجاهدت در مسیر دفاع از کشور به نمایش میگذارند.
امام جمعه قروه با اشاره به مشارکت شخصی خود در این پویش، گفت: بنده نیز به همراه اعضای خانواده در این پویش شرکت کردهام و از همه مردم بهویژه مردم استان کردستان و شهرستان قروه دعوت میکنم در این حرکت ارزشمند حضور فعال داشته باشند.
وی در پایان بر ضرورت ترویج این پویش در جامعه تأکید کرد و افزود: انتظار میرود همه اقشار مردم با معرفی و تبلیغ این حرکت، زمینه گسترش مشارکت عمومی را فراهم کنند.
