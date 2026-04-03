معاون سیاسی استاندار یزد به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی، در قالب توییتی از پیوستن خود به پویش ملی «جانفدا برای ایران» خبر داد و از همه دهه هشتادی‌های یزد دعوت کرد به این پویش بپیوندند.

معاون استاندار یزد در این باره اظهار داشت: امروزه حفظ ایران نیازمند شجاعت، خلاقیت و وطن‌دوستی است؛ ویژگی‌هایی که از صفات نسل زد ایرانی به شمار می‌رود؛ نسلی که پر از حسین فهمیده‌ها، عرفان طالبی‌ها و ابوالفضل کریمی‌هاست.

لازم به توضیح است که پویش مردمی «جانفدا برای ایران» برای مقابله با تهدیدات دشمن آمریکایی ـ صهیونی علیه تمامیت ارضی ایران و اعلام آمادگی مردم عزیز ایران برای دفاع از خاک کشور راه‌اندازی شده است که تاکنون بیش از ۸ میلیون نفر به آن پیوسته‌اند.

در این پویش اعلام شده است که داوطلبان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق نشانی janfadaa.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند.