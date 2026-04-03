حمله هوایی دشمن به دانشگاه شهیدبهشتی؛ تداوم خصومت علیه علم و دانش

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت ۱۶:۲ دقیقه امروز جمعه ۱۴ فروردین ماه در حمله هوایی دشمن امریکایی صهیونیستی، دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفت و یکی از ساختمان‌ها و مراکز آموزشی پژوهشی این دانشگاه مورد اصابت واقع شد.

تا کنون تلفات جانی ناشی از این حمله گزارش نشده است و به دلیل موج انفجار تعدادی از کارمندان دانشگاه شهید بهشتی که در محل حضور داشتند، دچار آسیب شده‌اند.

دانشگاه شهید بهشتی دراین زمینه صدور بیانیه ای اعلام کرد:

با اندوه و انزجار شدید اعلام می‌داریم که امروز، چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ساعت ۱۶، ساختمان یکی از مراکز آموزشی و پژوهشی این دانشگاه در منطقه ولنجک هدف حمله مستقیم دشمن جنایتکار آمریکایی – صهیونیستی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از این مرکز تخریب شد.

در متن بیانیه دانشگاه شهید بهشتی آمده است:«این اقدام خصمانه، نه تنها امنیت دانشگاهیان و محیط علمی کشور را نشانه گرفته است، بلکه حمله‌ای آشکار به خرد، تحقیق و آزادی اندیشه به شمار می‌رود. دانشگاه شهید بهشتی ضمن محکوم کردن شدید این تجاوز، حمایت کامل خود را از استادان، پژوهشگران و دانشجویان اعلام می‌کند و تأکید دارد که این حمله، عزم جامعه دانشگاهی ایران را برای ادامه مسیر علمی و پژوهشی استوارتر خواهد کرد.»

دانشگاه شهید بهشتی از همه نهادهای علمی، رسانه‌ها و جامعه بین‌المللی می‌خواهد که با بازتاب واقعیت این حمله و سایر اقدامات بزدلانه دشمنان خبیث آمریکایی - صهیونیستی علیه مراکز غیرنظامی، آموزشی و درمانی، سکوت در برابر رفتارهای خصمانه، ضدانسانی و ضدعلم را پایان دهند.

به گزارش مهر، در ۳۵ روز از شروع جنگ دانشگاه‌های مختلفی در سراسر کشور دچار آسیب شده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت علوم؛ تا دهم فروردین ماه، ۱۵۴ نقطه علمی در ۲۱ دانشگاه، موسسه و مرکز آموزش عالی زیر نظر این وزارت دچار خسارت و تخریب شده و در آخرین برآورد این خسارات به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.