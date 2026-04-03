به گزارش خبرگزاری مهر، روسای دانشگاه‌های استان فارس در بیانیه ای مشترک، حمله نظامی به دانشگاه ها، دانشکده ها، مراکز درمانی و زیرساخت های دارویی کشور را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است:

جنایتکاران آمریکایی- صهیونیستی بار دیگر در اقدامی غیرانسانی، با هدف قرار دادن مراکز آموزشی، پژوهشی، بیمارستان ها و همچنین مراکز دارویی، زیرساخت ها و کارخانه های فعال حوزه سلامت کشور، سندی آشکار از بی اخلاقی در تجاوز علیه خاک کشور را به تصویر کشیدند.

این حملات مصداق بارز بی توجهی به امنیت انسانی و سلامت جامعه است که متاسفانه شاهد سکوت جامعه جهانی در برابر آن هستیم.

روسای دانشگاه های استان فارس این حملات را که ترسیم گر نقض قوانین بین المللی و حقوق انسانی می باشد، قویا محکوم نموده و انتظار می رود دیگر شاهد چنین اقدامات ددمنشانه و مغرضانه در قبال جامعه علمی و مجموعه سلامت کشور نباشیم.