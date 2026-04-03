  استانها
  کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

فراخوان برای جست و جوی خلبان جنگنده سرنگون شده دشمن

فراخوان برای جست و جوی خلبان جنگنده سرنگون شده دشمن

یاسوج-استاندار کهگیلویه وبویراحمد مردم استان را به ویژه مناطق عشایری و روستایی را برای جست و جوی خلبان جنگنده سرنگون شده دشمن فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کهگیلویه وبویراحمد به نقل از یداله رحمانی با اشاره به ساقط کردن جنگنده دشمن، توسط سلحشوران کشورمان و پرواز بالگردهای دشمن در مناطقی از استان از مردم استان درخواست کرد تلاش خود را برای زنده گیری خلبان دشمن بکار گیرند.

وی تاکید کرد: با توجه به حضور و پرواز نیروهای دشمن برای یافتن این خلبانان، موضوع مقابله برای ناکامی دشمن در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

رحمانی افزود: مردم استان و به‌ویژه سلحشوران مناطق عشایری تمام تلاش خود را برای پیدا کردن این خلبانان به‌کار گرفته و در صورت رؤیت نیروهای دشمن، زنده‌گیری آنها در اولویت قرار دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با بیان اینکه همه جوانب از طرف نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی در حال رصد است، گفت: به فرد یا افرادی که موفق به دستگیری یا هلاکت نیروهای دشمن متخاصم شوند، از طرف استانداری استان، به صورت ویژه تقدیر می‌شود.

کد مطلب 6790595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • amin IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      تقدیر ویژه یعنی چی ؟
    • IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مکان پرتاب موشکهای امریکایی صهیونیستی در کویت را بزنید حال این شیوخ عرب خلیج فارس نوکران یهود و دشمنان اسلام مسلمین را اساسی بگیرید حکومتهای این سفیانیان را باید ساقط و نابود کرد خطر اینها برای امت اسلامی از خطر یهود و نصارا بیشتر است
    • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      دولت شیطانی امریکا خصوصا شخص ترامپ صلاحیت مذاکره ندارند باب مذاکره با شیطان بزرگ برای ابد بست!
    • احمد IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      برای پیداکردن خلبانهای متجاوزآمریکاباید ازسگهای جستجوگراستفاده شود.سگها اگردرهلیکوپترهایی باارتفاع وسرعت پایین قراربگیرنداحتمالا قادربه ردیابی خلبانها میشوند.قطعا این خلبانها درمناطق بازقرارنمیگیرندوبیشتردرکوههاولابلای درختان مخفی میشوند.
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      جواب متناسب به جنایتکاران صهیونی امریکایی ملعون بدهید آنها زیرساختهای ما را را میزنند شما هم مراکز مهم و زیرساختهای اقتصادی کشورهای عربی دارنده پایگاههای امریکایی در منطقه را بزنید تا شیوخ بی غیرت عربی مزه خیانت همدستی با دشمن صهیونی را بچشند اگر این شیوخ بیشرف حامی امریکا صهیون نباشند آنها مشکل بتوانند به اهداف شوم خود در منطقه برسند!
    • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      برای خوک زرد تنها یک راه نجات از باتلاق جنگ با ایران باقی مانده : خودکشی مثل بابا بزرگ آلمانی اش هیتلر!
    • IR ۰۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ننگ بر امریکائیهای صغیر که ولی امرشان یک گناهکار جنایتکار ظالم فاسد قاتل طاغی یاغی ضاله بنام ترامپ است که آنها را به ظلمت و عذاب جهنم رهنمون میکند! خودشان این دیوسیرت و بدعاقبتی را انتخاب کردند ! زمان قهقرا سقوط اضمحلال ایالت متحده امریکا فرارسید

    پربازدیدها

    پربحث‌ها