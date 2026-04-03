واکنش کاخ سفید به سرنگونی جنگنده آمریکایی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی ان بی سی نیوز آمریکا روز جمعه به وقت محلی گزارش داد: کاخ سفید اعلام کرد که پس از سرنگونی یک جنگنده آمریکایی بر فراز ایران، ترامپ از این موضوع مطلع شده است.

ان‌بی‌سی نیوز افزود: در حال حاضر عملیات جست‌وجو و نجات در حال انجام است.

به گفته ۲ مقام آمریکایی، روز جمعه پس از سرنگونی یک جت جنگنده اف-۱۵ بر فراز ایران، جستجو برای دو سرنشین آن در حال انجام است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در عملیات جست‌وجو و نجات خلبان یک جنگنده آمریکایی در ایران به آمریکا کمک می‌کند.

در همین حال شبکه سی‌بی‌اس نیوز آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی ادعا کرد: یکی از خدمه جنگنده اف-۱۵ای آمریکا که بر فراز ایران سقوط کرد، به دست نیروهای آمریکایی نجات یافته است.

به گفته این مقام‌ها، عملیات جست‌وجو و نجات یک خلبان دیگر همچنان ادامه دارد.

جنگنده اف-۱۵ ای به طور معمول با ۲ خدمه پرواز می‌کند. با این حال، مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتری درباره وضعیت خدمه دیگر منتشر نکرده‌اند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.