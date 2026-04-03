به گزارش خبرگزاری مهر، جلال الدین امیری گفت: وقوع جنگ رمضان سیستم بهداشت و کادر درمان لرستان در وضعیت آماده‌باش شبانه‌روزی قرار گرفته‌است.

وی بیان کرد: برای پیگیری تبعات این تجاوز آمریکایی - صهیونی، تاکنون ۱۱ جلسه ویژه در کمیته بحران سلامت تشکیل شده تا روند امدادرسانی و درمان آسیب‌دیدگان سازماندهی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه ابعاد نیازهای درمانی در منطقه بسیار گسترده است، یادآور شد: تا این لحظه، بیش از ۶۵ هزار نفر از شهروندان برای دریافت خدمات پزشکی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

به‌گفته امیری با حضور ۲۴ساعته پزشکان متخصص، تمام عمل‌های جراحی مجروحان در مراکز داخلی انجام شده و تا این لحظه هیچ بیماری برای درمان به خارج از لرستان اعزام نشده‌است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۱۷ مرکز درمانی جامع، به‌همراه ۱۰۵ پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای فعال‌اند و برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی، ۱۴ آزمایشگاه مرجع در حال بررسی کیفیت آب و انجام آزمایش‌های میکروبیولوژی هستند.

در بخش تأمین تجهیزات و اقلام پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اطمینان داد که با ایجاد دپوی دارویی، نیازهای منطقه برای دو تا سه ماه آینده تضمین شده‌است و کمبودی وجود ندارد.

امیری اضافه کرد: از سوی دیگر روند ارزیابی خسارت‌های حملات صهیونی به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های درمانی هنوز به پایان نرسیده و برآورد دقیقی از میزان تخریب‌ها در دست نیست.

وی بیان کرد: در روزهای گذشته استاندار لرستان نیز با حضور در بیمارستان‌ها از روند رسیدگی به مجروحان بازدید کرد.