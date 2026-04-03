انستیتو پاستور: خدمات بهداشتی و تولید واکسن بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، انستیتو پاستور ایران در این بیانیه، از تمامی همکاران علمی در داخل و خارج کشور، همچنین مقامات بهداشتی، دیپلماتیک و نظامی که نسبت به حملات به این مرکز ابراز نگرانی کرده‌اند، قدردانی کرده و به‌طور ویژه از حمایت‌های رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت، وزیر امور خارجه و مدیرکل سازمان جهانی بهداشت تقدیر شده است.

بیانیه انستیتو پاستور ایران در پی آسیب های جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی به این مؤسسه:

انستیتو پاستور ایران از تمامی همکاران علمی در داخل و خارج کشور، مقامات بهداشتی، دیپلماتیک و نظامی که نسبت به حفظ امنمه مراکز بهداشتی و درمانی و حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به این مؤسسه ابراز نگرانی کردند، به ویژه رییس‌جمهور، وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی، وزیر امور خارجه و مدیرکل سازمان جهانی بهداشت که با ابراز مواضع روشن، کشورهای متخاصم را از هدف قرار دادن چنین مراکزی برحذر داشتند تقدیر می‌نماید.

انستیتو پاستور ایران، نهادی با نزدیک به یک قرن سابقه در خدمت بهداشت عمومی کشور، در جریان جنگ اخیر چندبار مورد آسیب واقع شده است. نخستین آسیب ها در حملات ۹ اسفندماه و آخرین تخریب ها در ۳ فروردین ماه انجام شد. در این حملات، ضمن تخریب تعدادی از ساختمان های اداری و آزمایشگاهی، بخش‌های تحقیقاتی از جمله بانک سلولی، مالاریا، تحقیقات بالینی و بیوتکنولوژی و ادارات فناوری اطلاعات، فنی و مهندسی و حراست این موسسه بیشتر از بقیه آسیب دیده‌ و یا تخریب شده اند. این بخش‌ها، زیرساخت‌هایی بودند که دهه‌ها برای ایجاد و تجهیز آنها تلاش شده بود. خوشبختانه در این حملات، آسیبی به هیچ کدام از کارکنان خدوم انستیتو پاستور ایران وارد نشده است.

هدف قرار دادن مراکز بهداشتی و تولیدکننده دارو و واکسن، نقض آشکار اصول اخلاقی و انسانی در درگیری‌های مسلحانه است. این اقدامات نه‌تنها زیرساخت‌های فیزیکی، که اعتماد عمومی به نظام بهداشت جهانی را هدف قرار می‌دهد.

دشمن پس از این حملات، در مواجهه با واکنش‌های جهانی و محکومیت گسترده هدف قرار دادن مراکز بهداشتی، درمانی و علمی، برای انحراف افکار عمومی، موضوع آلودگی زیست‌محیطی و خطرات میکروبی ناشی از این حملات را مطرح کرد. به مردم عزیزمان اطمینان می‌دهیم از قبل تمهیدات پیش‌بینی‌شده در طرح‌های اضطراری به کار گرفته شده بود و بر اساس پایش هایی که بعد از این حملات نیز انجام شد هیچ‌گونه خطر میکروبی یا شیمیایی متوجه محیط اطراف و شهروندان نبوده و نیست.

خدمات انستیتو پاستور ایران با این حملات متوقف نشده است و تولید واکسن و سرم در مجتمع تولیدی انستیتو ادامه دارد. خدمات تشخیصی آزمایشگاهی، واکسیناسیون و توزیع کیت‌های تشخیصی نیز از طریق سایر شعب انستیتو بدون وقفه در حال ارائه است. متاسفانه در این حملات، بخشی از بناهای این مجموعه که در فهرست آثار ملی ثبت شده بودند نیز آسیب دیده اند. اما تجربه نشان داده است که جامعه علمی ایران در مواجهه با تهدیدها و چالش‌ها، توانایی بازسازی و ارتقا را دارد. پس از تثبیت شرایط، با اتکا به متخصصان داخلی، این مرکز را بازسازی و بهتر از قبل ان‌شاءالله خواهیم ساخت.