دلایل وزارت بهداشت برای افزایش قیمت دارو

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت نظارت‌های بهداشتی و شرایط برخی مراکز درمانی، اظهار داشت: بازرسی‌های بهداشتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و نظارت‌ها به صورت تشدید شده در حال انجام است. البته با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد، محدودیت‌هایی در حوزه نیروی انسانی، حمل و نقل و برخی مسائل اجرایی ایجاد شده، اما تلاش کردیم مشکلات ناشی از شرایط جنگی و بحران‌ها تأثیری بر روند نظارت‌ها نداشته باشد.

وی افزود: موضوع نظافت، کنترل عفونت و شرایط اورژانس‌ها موضوع بسیار مهمی است و گزارش‌هایی که مردم و خبرنگاران ارائه می‌کنند حتماً مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما معتقدیم محیط درمانی باید از نظر بهداشت و ایمنی در بهترین وضعیت ممکن باشد و اگر در جایی قصور یا ضعفی وجود داشته باشد، حتماً تذکر داده می‌شود و برخورد لازم صورت می‌گیرد.

رئیسی با اشاره به خسارات وارد شده به زیرساخت‌های سلامت کشور گفت: مجموعه‌ای از هلال احمر، اورژانس و وزارت بهداشت در حال پیگیری خسارات وارد شده هستند. متأسفانه تعدادی از شرکت‌های دارویی کشور آسیب دیدند و همچنین انستیتو پاستور ایران نیز مورد اصابت قرار گرفت. پاستور فقط مرکز تولید واکسن نیست بلکه بخش مهمی از مراقبت‌های بیماری‌ها، پایش‌های آزمایشگاهی و کنترل ورود بیماری‌ها به کشور توسط این مجموعه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ۲۲۳۰ مرکز بهداشتی درمانی آسیب دیدند و تعدادی از بیمارستان‌ها و آمبولانس‌های کشور نیز خسارت دیدند. این موارد به عنوان دعاوی حقوقی در مجامع بین‌المللی مطرح شده و حتی رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز دو بار حمله به مراکز درمانی ایران را محکوم کرده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: ما این مسائل را در مجامع بین‌المللی منعکس کرده‌ایم، اما واقعیت این است که تجربه‌های قبلی در منطقه نشان داده بسیاری از فجایع انسانی با وجود مشاهده توسط نهادهای بین‌المللی بدون اقدام مؤثر باقی مانده است. با این حال امیدواریم افراد و کشورهایی که مستقل و آزاده هستند در برابر این اتفاقات سکوت نکنند و حداقل از منظر حقوق بشر واکنش نشان دهند.

ادامه فعالیت انستیتو پاستور و تامین واکسن

رئیسی درباره وضعیت فعالیت انستیتو پاستور پس از حملات اخیر گفت: بخش‌هایی از این مجموعه آسیب دیده، اما اجازه ندادیم روند خدمات متوقف شود. برخی آزمایشگاه‌ها و بخش‌ها به مکان‌های دیگر منتقل شده‌اند و همکاران ما همچنان در حال ارائه خدمات هستند. البته بخشی از تجهیزات و دستگاه‌ها آسیب دیده‌اند و تأمین دوباره آنها زمان‌بر است. همچنین خطوط تولید واکسن نیازمند بازسازی و زمان کافی هستند.

وی افزود: با همکاری انستیتو رازی و سایر مجموعه‌های تخصصی کشور تلاش می‌کنیم نیاز داخلی کشور در حوزه واکسن و فرآورده‌های حیاتی بدون مشکل تأمین شود. از قبل نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و ذخایر کافی وجود دارد. درخواست‌های لازم به سازمان غذا و دارو و بخش‌های مرتبط ارائه شده و در حال حاضر کمبودی در حوزه واکسن وجود ندارد و پیش‌بینی می‌کنیم مشکلی نیز ایجاد نشود.

افزایش قیمت اقلام دارویی

رئیسی با اشاره به عوامل موثر بر افزایش قیمت اقلام دارویی اظهار داشت: تغییر قیمت مواد پتروشیمی مورد نیاز برای بسته‌بندی، دشواری در واردات مواد اولیه و افزایش نرخ ارز در کنار آسیب دیدن برخی شرکت‌های تولیدی در جریان درگیری‌های اخیر، منجر به افزایش قیمت تمام شده دارو شده است و با وجود اجتناب‌ناپذیر بودن برخی گرانی‌ها، اولویت وزارت بهداشت و دولت این است که با تقویت منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر و افزایش پوشش بیمه‌ای، مانع از تحمیل فشار مالی به مردم شوند تا سهم پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از تمایل برخی بیماران به مصرف برندهای خارجی اذعان کرد: در برخی موارد، اصرار بر استفاده از داروهای خارجی با وجود مشابه باکیفیت داخلی، هزینه‌های گزافی به نظام سلامت تحمیل می‌کند؛ برای نمونه در حوزه بیماری‌های خاص، داروی تولید داخل با قیمت ۱۸ میلیون تومان عرضه می‌شود در حالی که نمونه هلندی آن ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد و این اختلاف فاحش، مدیریت منابع را دشوار می‌کند.

وی با اشاره به هدررفت منابع در حوزه تجویز دارو خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور میانگین ۲۵ درصد داروهای موجود در نسخه‌ها بیش از نیاز واقعی بیمار نوشته می‌شود که انباشت دارو در یخچال خانه‌ها گواه این موضوع است. اگر این حجم از داروهای اضافی صرفه‌جویی شود، منابع حاصل از آن می‌تواند صرف پوشش بیمه‌ای داروهای گران‌قیمت بیماری‌های خاص شود.

رئیسی، اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده را راهکار اصلی نظارت بر مصرف دارو دانست و گفت: در قالب راهنماهای بالینی (گایدلاین)، نوع، تعداد و برند دارو بر اساس نیاز واقعی بیمار مشخص می‌شود که این امر مانع از تجویز سلیقه‌ای خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر کیفیت قابل قبول تولیدات داخلی، افزود: قیمت دارو در ایران همواره نسبت به کشورهای دیگر منطقی‌تر بوده است، تا جایی که بسیاری از مسافران، داروهای ایرانی را به دلیل کیفیت و قیمت مناسب برای مصرف در خارج از کشور تهیه می‌کنند؛ بنابراین با اصلاح الگوی نسخه‌نویسی و تقویت بیمه‌ها می‌توان بازار را به ثبات رساند.