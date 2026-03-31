مرادی: بیش از یک میلیون خودرو طی ۱۰ روز گذشته وارد گیلان شده است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار ترددهای نوروزی در گیلان اظهار کرد: از ۲۵ اسفند تا ۱۰ فروردین، تعداد یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۱۱۳ دستگاه وسیله نقلیه وارد استان گیلان شده است.

وی با اشاره به خروج یک میلیون و ۴۱ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودرو از استان در همین بازه زمانی افزود: بیشترین حجم ورودی خودروها با ۵۴۱ هزار و ۳۰۳ دستگاه مربوط به آزادراه قزوین-رشت و پس از آن محور رامسر-چابکسر با ۳۷۹ هزار و ۲۶۸ خودرو بوده است.

مدیرکل راهداری گیلان با بیان اینکه بیشترین خروجی نیز از آزادراه رشت-قزوین انجام شده، تصریح کرد: ۴۱۶ هزار و ۹۹۸ دستگاه خودرو از این آزادراه خارج شدهاند و محور چابکسر-رامسر با ۳۶۹ هزار و ۱۷۱ خودرو در رتبه دوم قرار دارد.

مرادی میانگین تردد ساعتی در محورهای مواصلاتی استان را ۷۶۳ وسیله نقلیه عنوان و خاطرنشان کرد: در این ایام، محور لاهیجان-لنگرود با میانگین تردد روزانه ۴۸ هزار و ۳۲۷ خودرو در مسیر رفت و ۴۴ هزار و ۶ خودرو در مسیر برگشت، پرترددترین محور استان بوده است.