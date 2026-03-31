۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۰

مرادی: بیش از یک میلیون خودرو طی ۱۰ روز گذشته وارد گیلان شده است

رشت - مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای گیلان از ورود بیش از یک میلیون و ۱۶۴ هزار دستگاه وسیله نقلیه به این استان از ۲۵ اسفند تا ۱۰ فروردین خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار ترددهای نوروزی در گیلان اظهار کرد: از ۲۵ اسفند تا ۱۰ فروردین، تعداد یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۱۱۳ دستگاه وسیله نقلیه وارد استان گیلان شده است.

وی با اشاره به خروج یک میلیون و ۴۱ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودرو از استان در همین بازه زمانی افزود: بیشترین حجم ورودی خودروها با ۵۴۱ هزار و ۳۰۳ دستگاه مربوط به آزادراه قزوین-رشت و پس از آن محور رامسر-چابکسر با ۳۷۹ هزار و ۲۶۸ خودرو بوده است.

مدیرکل راهداری گیلان با بیان اینکه بیشترین خروجی نیز از آزادراه رشت-قزوین انجام شده، تصریح کرد: ۴۱۶ هزار و ۹۹۸ دستگاه خودرو از این آزادراه خارج شدهاند و محور چابکسر-رامسر با ۳۶۹ هزار و ۱۷۱ خودرو در رتبه دوم قرار دارد.

مرادی میانگین تردد ساعتی در محورهای مواصلاتی استان را ۷۶۳ وسیله نقلیه عنوان و خاطرنشان کرد: در این ایام، محور لاهیجان-لنگرود با میانگین تردد روزانه ۴۸ هزار و ۳۲۷ خودرو در مسیر رفت و ۴۴ هزار و ۶ خودرو در مسیر برگشت، پرترددترین محور استان بوده است.

