به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی با تأکید بر اینکه امنیت ایران، خط قرمز خلل‌ناپذیر هر ایرانی است، گفت: حضور میلیونی ملت ایران در پویش «جان‌فدا» نشان داد محاسبات دشمن درباره اراده این مردم فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره تهدید آمریکا به حمله زمینی به ایران، عنوان کرد: حمله زمینی تبدیل به بزرگ ترین اشتباه آمریکا خواهد شد چرا که نیروهای مسلح ما از مدت ها قبل برای چنین روزی آماده بودند تا سربازان دشمن را در جنگی تن به تن، تارومار کنند.

وی در ادامه این خطای محاسباتی دشمن را حاصل اطلاعات غلطی دانست که به رئیس جمهور آمریکا داده می شود و افزود: تا این لحظه بیش از ۸ میلیون نفر از ایرانیان به صورت داوطلبانه برای حضور در جنگ و دفاع از میهن ثبت نام کرده اند که این اقتدار و عزت چیزی است که از قدرت درک آمریکایی ها خارج است.

رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ما در مجلس و در سنگر صنایع و انرژی، برای عزت پرچم ایران، شبانه‌روز نمی‌شناسیم، خاطرنشان کرد: اگر نگاه چپ به این خاک شود، تخصص ما از «ساختن» به «سوزاندن ریشه متجاوز» تغییر خواهد کرد.