اعتراف رسمی مقامات آمریکایی: جنگنده «اف-۱۵» توسط ایران سرنگون شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مقامات آمریکایی فرضیه نقص فنی در حادثه اخیر برای نیروی هوایی این کشور در موضوع سقوط جنگنده اف-15 را رد کردند.

شبکه «سی‌بی‌اس» (CBS) نیوز آمریکا به نقل از مقامات این کشور رسماً تأیید کرد که نیروهای ایرانی جنگنده «اف-۱۵» ارتش آمریکا را سرنگون کرده‌اند.

همزمان، شبکه «ام‌اس‌ناو» (MS NOW) نیز به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی گزارش داد: «جنگنده اف-۱۵ برخلاف آنچه در ابتدا تصور می‌کردیم، به دلیل نقص فنی سقوط نکرده است.

تارنمای آمریکایی «آکسیوس» شامگاه جمعه ضمن تائید هدف قرار گرفته شدن و سرنگونی جنگنده آمریکا با پدافند ایران اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات دو خلبان‌ در حال انجام است.

رسانه های ایران امروز با انتشار تصاویر باقیمانده های یک جنگنده آمریکایی، از هدف قرار گرفتن آن توسط پدافند ایران خبر داده بودند.