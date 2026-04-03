به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند، عصر جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات، از فعال بودن سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ به عنوان بازوی نظارتی مردمی خبر داد.

وی اظهار داشت: سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و آماده دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه تخلفات مرتبط با تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی است.

کردعلیوند اضافه کرد: این سامانه به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های نظارتی، نقش کلیدی در صیانت از اراضی کشاورزی ایفا می‌کند.

هدف اصلی؛ افزایش مشارکت مردمی در نظارت بر اراضی کشاورزی

مدیر امور اراضی استان لرستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، افزایش مشارکت مردمی در فرآیند نظارت بر اراضی کشاورزی، شناسایی سریع‌تر تخلفات و کاهش هزینه‌های نظارتی دستگاه‌های دولتی است.

وی توضیح داد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردم‌نهاد، سازمان امور اراضی قادر است در کمترین زمان ممکن از وقوع تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

بررسی و صحت‌سنجی گزارش‌ها توسط کارشناسان

کردعلیوند با بیان این مطلب که گزارش‌های دریافت‌شده در سامانه ۱۳۱ توسط کارشناسان بررسی و صحت‌سنجی می‌گردد، افزود: در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی لازم با همکاری مراجع قضایی و یگان‌های گشت حفظ کاربری زمین به عمل خواهد آمد.

وی افزود: هیچ گزارشی بدون پیگیری باقی نمی‌ماند و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.

همکاری با مراجع قضایی و یگان‌های گشت

مدیر امور اراضی استان لرستان تأکید کرد: پس از تأیید گزارش‌های مردمی، هماهنگی لازم با مراجع قضایی و یگان‌های گشت حفظ کاربری زمین انجام می‌شود تا ضمن توقف عملیات غیرمجاز، با متخلفان بر اساس قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت گیرد.

درخواست از کشاورزان، روستائیان و ساکنان مناطق حاشیه‌ای

کردعلیوند از عموم کشاورزان، روستائیان و ساکنان مناطق حاشیه‌ای خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، بدون فوت وقت موضوع را از طریق سامانه اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: سرعت عمل در گزارش‌دهی، نقش مستقیمی در جلوگیری از گسترش تخلفات و کاهش آسیب به اراضی کشاورزی دارد.

مدیر امور اراضی استان لرستان هشدار داد: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و زیرساخت‌های تولید محصولات کشاورزی استان است و با همکاری مردم و گزارش به موقع تخلفات، می‌توان از این تهدید جلوگیری و سرمایه‌های ملی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.