شهادت ۲۴ مدافع سلامت در «جنگ رمضان»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، اظهار داشت: متأسفانه در جریان خدمترسانی به آسیبدیدگان جنگ رمضان، ۲۴ نفر از مدافعان سلامت به شهادت رسیدند که از این تعداد ۳ نفر از امدادگران اورژانس ۱۱۵ و مابقی از بخشهای مختلف حوزه سلامت از جمله بهداشت، درمان، غذا و دارو بودند؛ شهدایی که در میان آنها پزشک، پرستار و تکنسین به چشم میخورد.
وی با اشاره به آمار مجروحان و آسیبهای زیرساختی افزود: در این مدت حدود ۱۱۴ نفر از همکاران ما دچار مجروحیت شدند که ۷۴ نفر از آنان را نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ تشکیل میدهند؛ همچنین در حوزه زیرساختی، بیش از ۳۳۰ واحد حوزه سلامت شامل خانههای بهداشت، پایگاههای سلامت، مراکز شبانهروزی، بیمارستانها و حتی ساختمانهای ستادی مراکز بهداشت مورد آسیب قرار گرفتهاند و علاوه بر تخریب تعدادی از بیمارستانها، یک فروند بالگرد امدادی و یک فروند شناور دریایی اورژانس در جزیره هرمز نیز از بین رفته است.
رئیس سازمان اورژانس کشور به گزارش طرح نوروزی اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح تا ۱۵ فروردین ادامه دارد، از افزایش یک درصدی حوادث جادهای نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: نکته نگرانکننده، افزایش ۱۳ درصدی مصدومان «تریاژ سطح یک» است که نشاندهنده بالا رفتن شدت تصادفات به دلیل سرعت غیرمجاز در جادههای خلوت است؛ لذا از هموطنان عزیز درخواست میکنیم با رعایت هشدارهای پلیس و رانندگی ایمن، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.
نظر شما