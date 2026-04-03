به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از انجام یک اقدام حیاتی و نجات‌بخش در لحظات بحرانی توسط تیم تخصصی بیمارستان فوق‌تخصصی شهید آیت‌الله مدنی خرم‌آباد خبر داد.

بیمار ۵۱ ساله با خونریزی شدید ریوی تهدیدکننده حیات

وی توضیح داد: ظهر جمعه مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، یک بیمار ۵۱ ساله که به اسکلرودرمی همراه با افزایش فشار ریه مبتلا بود، به دلیل خونریزی حجیم و مکرر ریه در بیمارستان شهید رحیمی بستری شده بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: این بیمار که حال عمومی مناسبی نداشت، به اقدامات تیم فوق‌تخصصی ریه و داخلی پاسخ نداده بود و درخواست اعزام به تهران برای نجات جان وی مطرح شده بود.

درخواست اعزام به تهران؛ آخرین راه‌حل قبل از اقدام اورژانسی

امیری یادآور شد: بیمار موردنظر که وضعیت حیاتی بسیار شکننده‌ای داشت، نیازمند اقدامات تخصصی بود.

وی افزود: تیم درمانی بیمارستان شهید رحیمی پس از عدم موفقیت روش‌های معمول درمانی، اعزام بیمار به مرکز مسیح دانشوری تهران را به عنوان آخرین گزینه برای نجات جان وی درخواست کرده بود.

هماهنگی‌های لازم؛ جلوگیری از اعزام بیمار به تهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت: پس از هماهنگی‌های لازم بین بیمارستان‌های شهید رحیمی و شهید آیت‌الله مدنی خرم‌آباد، تصمیم گرفته شد که بیمار در بیمارستان فوق‌تخصصی مدنی تحت درمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: این هماهنگی سریع و مؤثر بین تیم‌های درمانی دو بیمارستان، نقش کلیدی در نجات جان بیمار داشت.

انجام آنژیوپلاستی اورژانسی شریان برونکیال

امیری توضیح داد: تیم فوق‌تخصصی آنژیوگرافی بیمارستان شهید آیت‌الله مدنی بلافاصله اقدام به انجام آنژیوپلاستی اورژانسی شریان برونکیال کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان اظهار داشت: این عمل که در شرایط بحرانی و با دقت بالا انجام شد، موفقیت‌آمیز بود و خونریزی شدید ریوی بیمار کنترل شد.

بازگشت بیمار با حال عمومی خوب به بیمارستان شهید رحیمی

وی بیان کرد: پس از انجام موفقیت‌آمیز آنژیوپلاستی و کنترل خونریزی، بیمار با حال عمومی خوب و پایدار به بیمارستان شهید رحیمی برگشت داده شد.

امیری تصریح کرد: این موفقیت بزرگ درمانی، نشان‌دهنده توانمندی بالای تیم‌های پزشکی استان لرستان در انجام اقدامات فوق‌تخصصی و نجات جان بیماران در شرایط بحرانی کنونی است.

خدمات درمانی تخصصی ادامه دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به این اقدام نجات‌بخش، تأکید کرد: خدمات درمانی در استان لرستان حتی در روزهای تعطیل نیز با قوت تمام ادامه دارد و تیم‌های تخصصی بیمارستان‌های استان با آمادگی کامل و تعهد حرفه‌ای، شبانه‌روز در حال خدمت‌رسانی به مردم عزیز هستند.