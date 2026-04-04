تصادف در جاده دامغان- شاهرود با ۶ مصدوم

حسین‌درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز یک حادثه تصادف در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: گزارشی مبنی بر تصادف پراید و پیکان وانت در کیلومتر ۳۰ جاده شاهرود ـ دامغان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امدادی پایگاه نعیم آباد به محل حادثه اعزام شدند؛ پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد؛ این سانحه شش مصدوم دارد.

مدیرعامل هلال‌احمراستان سمنان اعلام کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط نجاتگران‌هلال احمر با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شدند.

درخشان بیان کرد: علت حادثه از سوی پلیس راه در دست بررسی است.