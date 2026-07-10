واژگونی خودروی ۲۰۶ در سمنان با ۴ مصدوم

محمد محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز تصادف در محور دامغان- سمنان خبر داد و ابراز کرد: امروز جمعه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۶۵ جاده دامغان ـ سمنان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر سمنان اعلام شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند، ابراز کرد: تیم امدادرسان در بدو امر نسبت به سنجش شرایط و خروج ایمن مصدومان اقدام کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سمنان بیان کرد: این حادثه چهار مصدوم داشته است.

محمدعلیپور ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ مصدومین را به مرکز درمانی منتقل کردند.