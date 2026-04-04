به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در حالیکه به ایستگاه بیست و سوم خود رسیده بود با حمله دشمن صهیونیستی- آمریکایی به خاک کشور با تعلیق روبرو شد تا این مسابقات از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ تعطیل شود.

با این حال سازمان لیگ فوتبال با فشار باشگاه‌ها بخصوص تیم هایی که بازیکنان خارجی داشتند، روبرو شد تا درباره تعیین تکلیف رقابت ها و در پی آن قراردادهای اعضای تیم تصمیم گیری کند.سازمان لیگ نیز با جلسه های متوالی خود تصمیم گرفت رقابت های لیگ برتر، لیگ برتر فوتسال و حتی جام حذفی را به طور مجتمع برگزار کند که این موضوع مورد تأیید فدراسیون فوتبال در فصلی که تیم ملی ایران راهی جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شود نیز قرار گرفت.

از این رو مهدی تاج به توجه به شرایط جنگی کشور تلاش کرد تا نظر نهادهای امنیتی را برای برگزاری هرچه امن تر رقابت ها ایجاد کند اما تا این لحظه با موافقت قطعی آنها روبرو نشده است. احمد دنیامالی وزیر ورزش نیز برگزاری ادامه فعالیت های فوتبالی کشور را منوط به اخذ مجوز از سوی هیئت دولت و شورای دفاع دانسته است اما به نظر می رسد این رقابت ها بر خلاف موافقت اولیه دستگاه های اجرایی با درخواست سازمان لیگ از اوایل اردیبهشت ماه برگزار نشود و لیگ بیست و پنجم در نیمه راه پایان یابد.

با توجه به احتمال قهرمانی ۶ تیم بالای جدول نیز قرار نیست تکلیف تیم قهرمان مشخص شود اما با توجه به اینکه باید تیم های منتخب به AFC جهت حضور در لیگ نخبگان مشخص شود تصمیم گیری خواهد شد.

با این حال باید دید تلاش‌های مستمر فدراسیون نشینان در برگزاری مجتمع رقابت ها در تهران یا کرمان به کجا خواهد کشید که این موضوع به طور قطع تا بیستم فروردین ماه یعنی چهارشنبه هفته جاری مشخص می شود.