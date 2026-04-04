آبنوش: قدرت ایران در میدان رزم و دیپلماسی به رخ جهانیان کشیده شد

سردار سالار آبنوش در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر به سمنان ضمن اشاره به حوادث منطقه ای اعلام کرد: تهدیداتی که ترامپ مطرح می کند ضد بشری و جنایت جنگی محسوب می شود که تا کنون هم مرسوم نبوده است.

وی با بیان اینکه اگر این مسائل در نبردهای دیگر هم وجود داشته توسط فرماندهان میدان مطرح می شد نه توسط رئیس جمهوری که ادعای ابرقدرت بودن دنیا را دارد، افزود: مردم ما بدانند که این تهدیدات وجود دارد اما مهمتر این است که ما برای این تهدیدات چه تدابیری اندیشیده ایم.

رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما با قدرت در میدان رزم و دیپلماسی توان خودمان را نشان می دهیم، گفت: ما ثابت کرده ایم که اگر تهدیدات آمریکا عملی شود، زیرساخت های بسیاری از کشور های منطقه دیگر وجود نخواهد داشت.

آبنوش با بیان اینکه اگر ایران دست به کار شود دیگر رسانه ها نمی گویند که یک کشور کوچک خلیج فارس بلکه می گویند دنیا درگیر شده است، گفت: اگر ایران وارد این مرحله شود، یک اتفاق و رخداد جهانی رقم خواهد خورد که قطعاً جهان برای اصلاح و حلش باید برنامه ریزی کند.

وی افزود: همه فرماندهان و استانداران و ... دستور دارند که تمهیدات لازم را در صورت تهدیدات آمریکا داشته باشند لذا جای نگرانی نیست و ایران اسلامی با اقتدار و صلابت نشان خواهد داد که قدرت دست کیست.

رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین از مردم استان سمنان و دیگر نقاط کشورمان که نزدیک به ۴۰ شب است میدان خیابان را ترک نمی کنند، قدردانی کرد و این حضور را برای ایران اسلامی یک گنجینه ارزشمند توصیف کرد.

آبنوش با بیان اینکه این قدرت نرم ملت ایران اسلامی است که به رخ جهانیان کشیده می شود، گفت: مردم ما نشان داده اند که با ایمان و عشق، در راه حفظ ارزش های انقلاب اسلامی در میدان حضور دارند و این حضور را تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.