روایت عضو مجلس نمایندگان آمریکا از درماندگی ترامپ در مقابل ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «ست مالتون»، نماینده دموکرات ماساچوست و عضو کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه به وقت محلی در گفت وگو با سی ان ان، افزود: دولت ترامپ «نمیداند چگونه از این بحران خارج شود» و «نمیداند چگونه این جنگ را پایان دهد.»
این عضو کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت: اظهارات رئیسجمهور (آمریکا) «خطر جدی برای نیروهای آمریکایی» ایجاد میکند.
مالتون ادعاهای پیروزی ترامپ و نابودی صنایع دفاع هوایی ایران را «اظهاراتی نادرست و خطرناک» توصیف کرد و گفت: «فرمانده کل قوا نمیداند درباره چه چیزی صحبت میکند.»
