۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۹

پایان ترافیک نوروزی در جاده‌های استان سمنان؛ جاده‌ها خلوت شد

سمنان- با اتمام تعطیلات نوروزی، ترافیک سنگین جاده‌های استان سمنان جای خود را به ترددی سبک و روان داد، هرچند زائران رضوی همچنان در مسیر بازگشتند، اما گره ترافیکی خاصی در محورها ثبت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح شنبه پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ و در پی پایان تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵ دیگر خبری از ترافیک سنگین روز و شب گذشته در نقاط مختلف استان سمنان نیست.

هم اکنون ترافیک در راه های استان سمنان سبک و روان گزارش شده و گره ترافیکی خاصی هم در این استان دیده نمی شود.

همچنان البته مسافران نوروزی و به خصوص زائران رضوی که امروز را برای بازگشت از سفر به خصوص به سمت تهران برگزیده اند در جاده ها هستند اما ترافیک در جاده های استان سمنان روان و سبک تر از روزهای دیگر است.

رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بازگشت مسافران نوروزی در پایان تعطیلات بیان کرد: شب و روز چهاردهم فروردین ماه همزمان با آخرین روز تعطیلات نوروزی در استان سمنان ترافیک سنگینی را شاهد بودیم.

سرهنگ موسی بزرگی از کاهش ترافیک و تردد روان خودروها در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: همچنان توصیه ما برای مسافرانی که در استان باقی مانده اند این است که به دلیل نداشتن جلوه های بصری مناسب در راه ها، بعد از ۹۰ الی ۱۲۰ دقیقه رانندگی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه استراحت داشته باشند.

گفتنی است بیشترین آمار تصادفات جاده ای و تلفات راه های استان سمنان به خاطر واژگونی است و بیشترین عامل واژگونی هم خواب آلودگی و خستگی محسوب می شود.

کد مطلب 6790919

