مسئله اصلی وزارت کشاورزی به جای حفاظت خاک تامین کود است

به گزارش خبرنگار مهر عباس رجایی با بیان این که ما به عنوان اشرف مخلوقات بیش از همه موجودات خرابکاری کردهایم، گفت: کره زمین به سمتی میرود که کار برای سکونت در آن سخت میشود.
وی که در همایش گرامیداشت سال جهانی خاک صحبت میکرد، گفت: من حداقل در ۱۲ سالی که در مجلس بودهام از نزدیک با بیشتر آمارهای پیرامون آب و خاک و هوا درگیر بودهام اما گزارشهای سال ۱۳۸۳ وزارت نیرو با الان تقریبا یکی است. خب تامین آب که از وظایف اصلی وزارت نیرو است در این ۱۲ سال چقدر عملیاتی شد؟ میگویند ۱۱۰ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال داریم خب چرا مثلا این نشد ۱۱۲ میلیارد؟
رجایی ادامه داد: در خانواده جهاد و کشاورزی بارها اعلام شده که از ۱۶۹ میلیون هکتار مساحت کشور این میزان بیابانزایی و آن میزان فرسایش شده است اما هنوز پس از سالها میبینیم که کشاورزی ما دچار مشکل است و هنوز هم پیاز و گوجه فرنگی مشکل روز ماست.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح این پرسش که درجه اهمیت مساله خاک برای کشور چه اندازه بوده است گفت: هنوز هم وزارت کشاورزی که به عنوان متولی اصلی خاک کشور شناخته میشود مساله اصلیاش این است که کود کشاورزها را تامین کند نه این که دغدغه حفاظت از خاک کشور را داشته باشد.
وی با بیان این که کشاورز ما ۴۰ سال پیش از کود شیمیایی استفاده نمیکرد و محصولاتش هم خوشمزهتر و سالمتر بود خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: من و شما بودیم که گفتیم کود شیمیایی بهتر است و کشاورز هم استفاده کرد. حالا میگوییم حق نداری از آن استفاده کنی.
رجایی با بیان این که هر کس مسئولیت مشکلات را بر عهده دیگری میبیند، گفت: باید در روشهایمان خانهتکانی بکنیم. الان در ۶ کلانشهر کشور ۴ هزار هکتار در سال از بهترین زمینهای کشاورزی را به سنگ و سیمان تبدیل میکنیم که این ظلم به کشور است.
وی با بیان این که باید کاری کنیم مردم احساس کنند اگر خاک آلوده شد، آب آلوده شد و یا سرشاخه درختی را قطع کردند، گناه کردهاند، گفت: ما در حوزههای مربوط به خاک و آب و هوا ۶ قانون در مجلس نهم تصویب کردهایم. قانون هوای پاک یکی از این قوانین است که خوشبختانه کارش به پایان رسیده است. هرچند که بعید است در شرایط کنونی در مجلس به تصویب برسد اما باید تلاش کنیم که آن را مشمول اصل ۸۵ کنیم. قانون حفاظت از تالابها، قانون ارزیابی زیست محیطی، قانون خاک و … همه در نوبت رسیدگی هستند و امیدواریم بتوانیم در این مجلس کار شایستهای برای منبع طبیعی و محیط زیست بکنیم.
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