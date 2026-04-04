عدم ازسرگیری لیگ والیبال در موعد مقرر/ احتمال لغو مسابقات وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه شرایط جنگی سرنوشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و احتمال لغو کامل مسابقات این فصل پیش از پیش مطرح شده است.

فدراسیون والیبال ایران در تلاش بود تا مسابقات لیگ برتر والیبال را در زمان مقرر به پایان برساند تا اردوهای تیم ملی در زمان خود برگزار شود، اما اکنون با چالش‌های جدی در این مسیر روبه‌رو شده است.

پیش از آغاز حمله وحشیانه رژیم صهیونی- امریکایی به خاک ایران، فدراسیون والیبال تصمیم گرفته بود تا مسابقات لیگ برتر والیبال را به صورت متمرکز برگزار کند تا لیگ برتر در زمان مقرر به پایان برید اما با تغییر شرایط این برنامه‌ریزی کاملا بهم ریخت و ادامه مسابقات با تردید کامل همراه شده است.

لیگ برتر والیبال ایران امسال شرایط مختلفی را تجربه کرد، در ابتدای فصل، مسابقات به دلیل حضور تیم ملی در بازی‌های کشورهای اسلامی یک ماه به تعویق افتاد، پس از آن در دی ماه به دلایل شرایطی که در کشور به وجود آمد تصمیم به متمرکز شدن مسابقات گرفته شد و حالا هم در شرایطی که ۲۰ هفته از مسابقات گذشته پس از حمله دشمن به حالت تعلیق درآمده است.

در بیانیه اخیر فدراسیون اعلام شد که قصد دارند پس از تعطیلات نوروز یعنی از ۱۵ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت مرحله مقدماتی لیگ را در یکی از شهرهای امن کشور به شکل متمرکز برگزار کنند.

با این حال شواهد نشان می‌دهد حتی اجرای این طرح هم با موانع جدی روبه‌رو شده است. برخی شهرهای شمالی کشور که مدنظر فدراسیون والیبال برای برگزاری لیگ بوده، دیگر شرایط لازم را ندارند و همین موضوع باعث شده احتمال برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال به حداقل برسد. موضوعی که یکی از دغدغه‌های پیاتزاست چرا که در صورت لغو کامل مسابقات بازیکنان در شروع تمرینات تیم ملی از آمادگی به دور هستند.

البته با توجه به شرایط موجود، تصمیم‌گیری حول محور برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی بود و پیش از آن هم صحبت از لغو مسابقات پلی‌آف مطرح شده بود و تیم صدرنشین مرحله مقدماتی به عنوان قهرمان معرفی خواهد شد.

در هر صورت سازمان لیگ فدراسیون والیبال در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار دارد. از سوی دیگر با نزدیک شدن به زمان آغاز اردوهای تیم ملی در اردیبهشت‌ماه و حضور در رقابت‌های پیش‌رو، فشردگی برنامه‌ها مزید بر علت شده است و به همین دلیل بسیاری از گمانه‌زنی‌ها از احتمال اعلام رسمی لغو کامل مسابقات لیگ برتر در روزهای آینده حکایت دارد، موضوعی که هنوز فدراسیون والیبال در مورد آن شفاف‌سازی نکرده است.