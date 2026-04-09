ادامه لیگ والیبال به صلاح نبود/ ناچار به جذب بازیکن خارجی هستیم

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه تیم والیبال فولاد سیرجان برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: چند روزی است تمرینات را در شمال آغاز کردهایم تا بازیکنان را برای این رقابتها آماده کنیم. تمرینات تا اینجا خوب پیش رفته و امیدوارم از این به بعد هم شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند تا بتوانیم در مسابقات پیشرو از نام و اعتبار والیبال ایران دفاع کنیم.
وی درباره شرایط جذب بازیکن خارجی گفت: امسال در لیگ قهرمانان آسیا جذب دو بازیکن خارجی برای همه تیمها اجباری است، بنابراین ناچاریم دو بازیکن خارجی به خدمت بگیریم. در این خصوص با مسئولان باشگاه صحبت کردهایم و برنامهمان جذب بازیکن خارجی است، اما با توجه به شرایطی که در ایران به وجود آمده، محدودیتهایی هم وجود دارد.
سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان ادامه داد: هدف ما جذب بازیکنان باکیفیت است. اگر ۱۲ بازیکن ایرانی را به این مسابقات اعزام کنیم، حتما باید دو بازیکن خارجی هم در لیست داشته باشیم، در غیر این صورت جای این دو بازیکن خالی خواهد ماند. بازیکن معمولی یا متوسط به کار ما نمیآید و تلاش میکنیم بهترین گزینهها را جذب کنیم.
عطایی افزود: یکی از برنامههای ما این است که بازیکنان خارجی در زمان برگزاری مسابقات به تیم ملحق شوند. سال گذشته هم همین اتفاق افتاد و امپاپه در ژاپن به تیم ما اضافه شد. امیدوارم امسال هم بتوانیم بازیکنان خوبی جذب کنیم.
وی درباره ادامه برگزاری لیگ برتر والیبال گفت: به نظر من برگزاری ادامه لیگ دیگر میسر نیست. با توجه به وقفهای که ایجاد شد، بسیاری از بازیکنان از نظر بدنی افت کردهاند. تیم ما با وجود اینکه تمرینات بدنسازی و وزنه را برای لیگ قهرمانان آسیا دنبال میکرد، در روزهای ابتدایی تمرینات آمادگی لازم را نداشت. سایر تیمها که حتی تمرینات بدنسازی هم نداشتند، قطعاً شرایط مناسبی ندارند.
عطایی تأکید کرد: با توجه به این شرایط و همچنین زمان محدود تیم ملی برای آغاز تمرینات، شروع لیگ برتر میتوانست باعث افزایش آسیبدیدگی بازیکنان شود. بنابراین تصمیم فدراسیون والیبال برای عدم برگزاری لیگ، تصمیمی منطقی و درست بود.
