برنامه «سفیران دانش» در دانشکده مطالعات اسلامی صربستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشکده مطالعات اسلامی صربستان با اجرای برنامه‌ای با عنوان «سفیران دانش» از دانشجویان فعال و ممتاز تجلیل کرد.

دانشکده مطالعات اسلامی صربستان اول آوریل ۲۰۲۶ میزبان برنامه‌ای علمی و فرهنگی با عنوان «سفیران دانش» بود؛ این رویداد با حضور مسئولان دانشکده و دانشجویان برگزار شد و بر نقش این مرکز آموزشی در پرورش نخبگان علمی و دینی تأکید داشت.

این برنامه به همت ریاست و مدیریت دانشکده و با همکاری شورای دانشجویی برگزار شد و فضایی علمی و صمیمی را میان مدیران و دانشجویان رقم زد. در جریان این مراسم بخش‌های متنوعی از جمله سخنرانی به زبان عربی، شعرخوانی و قدردانی دانشجویان از حمایت‌های مستمر مدیریت دانشکده در مسیر تحصیل آنان برگزار شد.

مسئولان دانشکده در این مراسم با اهدای هدایای نمادین از دانشجویان فعال و برگزیده تقدیر کردند. به گفته برگزارکنندگان، این اقدام در راستای قدردانی از تلاش‌های علمی و تشویق روحیه نظم، پشتکار و رقابت علمی مثبت در میان دانشجویان انجام شده است.

برگزارکنندگان این رویداد تأکید کردند که مؤسسات آموزشی اسلامی در صربستان نقش مهمی در حفظ هویت دینی و فرهنگی جامعه مسلمانان ایفا می‌کنند و تربیت نسل جدیدی از نخبگان علمی و مذهبی را بر عهده دارند؛ نسلی که می‌تواند در آینده مسئولیت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را بر عهده گیرد.

برنامه «سفیران دانش» در پایان با نشست صمیمانه و ضیافت مشترک مدیریت دانشکده و دانشجویان به پایان رسید؛ این برنامه با هدف تقویت فضای همدلی، تعامل و حس تعلق در محیط دانشگاهی برگزار شد.