شناسایی همه واحدهای تولیدی خسارت دیده در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سیجانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: پس از آغاز حملات دشمن صهیونی آمریکایی از ۹ اسفند به کشورمان تمامی واحدهای تولیدی استان تهران، چه در شهرک‌های صنعتی و چه خارج از آن، شناسایی شدند تا اقدامات حمایتی لازم انجام شود و مسائل و مشکلات مربوط به قوانین تولید، کارگاه‌ها و تسهیلات مدنظر قرار گیرد.



وی در مصاحبه با سیما ادامه داد: اقدامات ما شامل تأمین مالی واحدها با سرمایه ثابت و در گردش، اولویت‌بندی راه‌اندازی سریع واحدها و ارائه فرصت برای تسویه بدهی‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی است.

سیجانی گفت: یکی از اقدامات مهم استان تهران، همکاری با دستگاه قضا و دادگستری کل استان است؛ هزینه کارشناسی برای برآورد خسارت واحدهای تولیدی به‌صورت رایگان انجام می‌شود.



وی با اشاره به آمار واحدهای تولیدی افزود: در استان تهران حدود ۱۱ هزار واحد صنعتی دارای پروانه و ۲۵ هزار واحد صنفی تولیدی فعال هستند و با احتساب واحدهای مقیاس صنعتی که به دلیل محدودیت پروانه نگرفته‌اند، بیش از ۳۵ تا ۴۰ هزار واحد تولیدی در استان فعالیت می‌کنند.



مدیرکل صنعت و معدن استان تهران گفت: بسیاری از واحدها حتی در ایام تعطیل، نوروز و شرایط جنگی فعال بوده‌اند؛ به ویژه واحدهای صنایع غذایی و تأمین‌کننده اقلام ضروری مردم که بدون وقفه فعالیت می‌کنند.



وی افزود: واحدهای صنایع پایین‌دست مانند قطعه‌سازی و خودروسازی نیز پس از تعطیلات فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و تنها ‌برخی واحدهای تعطیل شده هنوز راه‌اندازی نشده‌اند.



سیجانی در پایان گفت: در زمینه کالای اساسی، به ویژه صنایع غذایی ضروری، هیچ مشکلی وجود ندارد و ذخایر استراتژیک کالاهای ضروری نیز به‌طور کامل آماده است.