به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار میشود. شاگردان حسن رنگرز از طریق مرز زمینی و با توجه به در پیش بودن یک سفر طولانی چند روز زودتر راهی محل برگزاری مسابقات شدند.
اتحادیه جهانی درباره مسابقات قهرمانی آسیا نوشت: رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در بیشکک با حضور چهرههای شاخص جهان برگزار میشود و یکی از داستانهای جالب این مسابقات، تغییر سبک برخی کشتیگیران است. در ادامه به بررسی حریفان هر وزن پرداخته شده است:
* در وزن ۵۵ کیلوگرم احتمال تکرار فینال زاگرب بین محمد حسینوند از ایران و اختیار بوتیروف وجود دارد؛ دیداری که بوتیروف به دنبال جبران شکست قبلی در آن است.
* در وزن ۶۰ کیلوگرم علیشر گانیف یکی از شانسهای اصلی قهرمانی است. سئونگری از کره شمالی و علی احمدیوفا از ایران از رقبای مهم او هستند. یو شیوتانی و آرام واردانیان نیز در این وزنها حضور دارند.
* در وزن ۶۳ کیلوگرم کایسی تانابه از ژاپن که پیشتر در کشتی آزاد قهرمان آسیا شده، این بار در وزن ۶۳ کیلوگرم فرنگی به دنبال کسب مدال طلاست. او پس از ناکامی در انتخابی تیم ملی آزاد، تصمیم به تغییر سبک گرفت. تایشی ناریکونی، دیگر کشتیگیر مطرح ژاپن، در هر دو سبک آزاد و فرنگی شرکت کرده و به دنبال کسب دو مدال طلاست. عرفان جرکنی از ایران در وزن ۶۳ کیلوگرم، قهرمان تورنمنت زاگرب، مهمترین رقیب تانابه محسوب میشود و اسلامجان باخراموف از ازبکستان نیز در میان مدعیان قرار دارد.
* در وزن ۶۷ کیلوگرم هانجائه چونگ از کره جنوبی به دنبال موفقیت است اما تغییر وزن کار او را سخت کرده است. احمدرضا محسننژاد و رزاق بیشکیف از رقبای اصلی او هستند.
* جواد رضایی از ایران در وزن ۷۲ کیلوگرم، قهرمان زیر ۲۳ سال جهان، یکی از شانسهای اصلی قهرمانی است. آمانتور اسماعیلاف از قرقیزستان نیز با حمایت تماشاگران میتواند خطرساز شود.
* در وزن ۷۷ کیلوگرم، آکژول مخمودوف با حمایت تماشاگران میزبان شانس اول قهرمانی است. با غیبت نائو کوساکا، مسیر او برای کسب طلا هموارتر شده است. علی اوسکو نماینده ایران نیز آماده رقابت است.
تیم ملی کشتی فرنگی در سه وزن مدعی است؛ در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی، ستاره نوظهور، بخت نخست قهرمانی است، اما نورسلطان تورسینوف و آسان ژانیشوف میتوانند مسیر او را دشوار کنند. هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم از مدعیان اصلی طلا هستند. در وزن ۸۲ کیلوگرم، امین حسینی از ایران یکی از مدعیان است.
به گزارش مهر، تیم ملی کشتی فرنگی در شرایطی راهی مسابقات قهرمانی آسیا شد که به دلیل حمله وحشیانه رژیم صهیونی آمریکایی در اسفندماه به خاک ایران، اردوهای تیمهای ملی تعطیل شد و شاگردان رنگرز پس از یک وقفه در اوایل فروردین ماه تمرینات را از سر گرفتند.
همچنین با توجه به شرایط جنگی ملیپوشان فرنگی مجبور شدند از راه زمینی به بیشکک قرقیزستان بروند.
کشتی فرنگی ایران دوره گذشته بر سکوی قهرمانی قاره کهن ایستاد و امسال هم در تلاش است با وجود شرایط سختی که به وجود آمد، قهرمانی دوره گذشته خود را تکرار کند.
