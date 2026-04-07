به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در گفت‌وگویی رادویی بیان کرد: در حال حاضر به‌جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط، سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال بوده و معاملات آن‌ها به‌صورت عادی در جریان است.

ایرانشاهی افزود: در روزهای ابتدایی جنگ، به‌ویژه روز اول و دوم، شاهد خروج منابع از صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت بودیم، اما با مدیریت خوب مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری، اعتماد سرمایه‌گذاران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازگشت و این روند به‌سرعت جبران شد. به‌طوریکه صندوق‌های با درآمد ثابت تاکنون حدود ۳۶ همت از طریق صدور و ابطال و همچنین ۵ همت به صورت قابل معامله (ETF)، ورود منابع ثبت کردند که در مجموع به بیش از ۴۰ همت می‌رسد.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در پایان گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا از جمله طلا، نقره، زعفران و انرژی نیز در ابتدای این دوره با خروج منابع مواجه بودند، اما در حال حاضر خروج منابع قابل توجهی ندارند. روند نزولی این صندوق‌ها نیز بیشتر تحت تأثیر کاهش قیمت‌های جهانی فلزات بوده است.