مهدی مظهری در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای کمیته قرآن، کودک و نوجوان طرح «زندگی با آیهها» اظهار کرد: با برگزاری جلسات شورای فرهنگی با محوریت این طرح، تصمیمگیریهای لازم برای اجرای برنامهها و فعالیتهای متنوع در این حوزه انجام شد.
وی با بیان اینکه بهمنظور ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر، جلسهای بهصورت وبیناری با حضور تمامی همکاران استان برگزار شد، افزود: در این راستا آثار هنری متعددی در رشتههای مختلف از جمله قصهگویی، خوشنویسی و تولید پادکست با الهام از مفاهیم آیات منتخب تولید شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی ادامه داد: حضور همکاران و اعضای کانون در مسابقات روزانه «زندگی با آیهها» و همچنین ایفای نقش آنان و خانوادههایشان بهعنوان سفیران این طرح، از دیگر اقدامات شاخص کمیته قرآن، کودک و نوجوان بهشمار میرود.
نظر شما