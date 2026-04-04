به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کرمان، با اشاره به برش استانی بودجه سال ۱۴۰۵، از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

وی گفت: با دفاع و پیگیری نمایندگان در مجلس و طرح اولویت‌های استان، نتایج مطلوبی برای کرمان حاصل شد، به‌گونه‌ای که در تمامی بخش‌های بودجه، شاهد رشدی فراتر از میانگین کشوری هستیم

مقام عالی دولت در استان کرمان با اشاره به رشد ۲۴۰ درصدی بودجه پروژه‌های ملی این استان در سال جاری، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون بودجه تاکید کرد.

استاندار کرمان، تسلط مدیران بر قانون بودجه را حائز اهمیت دانست و گفت: ظرفیت‌های آشکار و نهانی در بودجه داریم که می‌توان از آنها برای استان خلق منابع داشت.

طالبی، تصریح کرد: پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های نهایی شده در قانون بودجه از امروز آغاز می‌شود که بعضا پروژه‌های فعالی داریم که مطالباتی نیز از گذشته دارند.

وی ابراز داشت: هم‌افزایی شوراهای برنامه‌ریزی و معادن استان با تشکیل کمیته‌ای جهت بهره‌برداری حداکثری از منابع در اختیار استان برای اجرای پروژه‌ها مورد تاکید است‌.

استاندار کرمان از تشکیل اولین جلسه تحقق شعار سال در اولین ساعت کاری رسمی کشور در استان خبر داد و گفت: برنامه راهبردی استان در اقتصاد مقاومتی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط تا پایان فروردین تدوین خواهد شد.

طالبی، خاطرنشان کرد: استان کرمان در زمینه اقتصاد مقاومتی با توجه به تجربه سال‌های گذشته و تدوین برنامه تحرک‌بخشی به توسعه استان در سال گذشته، جلوتر خواهد بود.