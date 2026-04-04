به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عسگری روز شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از بیمارستان روانپزشکی «دل‌آرام سینا» با ارائه توضیحات تکمیلی درباره این حادثه اظهار کرد: انفجار ساعت ۲۳:۰۵ شامگاه یکشنبه نهم فروردین در خیابان فدائیان اسلام و در مجاورت بیمارستان رخ داد که در پی آن، همه شیشه‌ها و پنجره‌ها شکسته و دیوارهای بخش‌های مختلف دچار ترک‌های متعدد شد.



وی افزود: در زمان وقوع حادثه، به‌دلیل تعطیلات عید، بیمارستان با حدود نصف ظرفیت فعالیت می‌کرد و بیماران در ضلع مقابل محل انفجار بستری بودند که همین موضوع مانع از بروز تلفات جانی شد.



عسگری ادامه داد: بلافاصله پس از حادثه، بیماران به مراکز درمانی دیگر منتقل شدند و صبح روز بعد نیز جلسه اضطراری کمیته بحران بیمارستان برای برنامه‌ریزی ادامه فعالیت‌ها تشکیل شد.



رئیس بیمارستان روانپزشکی دل‌آرام سینا با تأکید بر اینکه این مرکز در همه شرایط بحرانی از جمله کرونا، کمبود آب و برق و حتی شرایط جنگی فعال بوده است، گفت: در وضعیت فعلی با توجه به افزایش اضطراب و استرس در جامعه، نیاز به خدمات روانپزشکی بیش از گذشته است و کادر درمان بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی هستند.



وی خاطرنشان کرد: به‌دلیل تعطیلات عید، هنوز برآورد دقیق خسارات مالی انجام نشده و این موضوع به روزهای آینده و بازگشایی بازار موکول شده است.



عسگری همچنین از تخریب گسترده خودروهای پرسنل این مرکز درمانی خبر داد و گفت: تعداد زیادی از خودروهای کارکنان و پزشکان که در محوطه بیمارستان پارک شده بود در اثر موج انفجار به‌طور کامل از بین رفتند.



وی با اشاره به موقعیت مکانی بیمارستان تصریح کرد: این مرکز در منطقه‌ای کاملاً مسکونی و درمانی قرار دارد و هیچ کاربری نظامی در اطراف آن وجود نداشته است.



رئیس بیمارستان روانپزشکی دل‌آرام سینا ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع و تسریع در روند بازسازی، این مرکز بتواند هرچه سریع‌تر فعالیت خود را از سر بگیرد.