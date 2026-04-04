۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

بسیجیان سازندگی رودان پیشقدم در حمایت از کشاورزان

رودان-فرماندار رودان گفت: نیروهای بسیج سازندگی این شهرستان با اقدام خودجوش و جهادی، دست به کار شده و به کشاورزان کمک کردند تا محموله‌های حمایتی به سرعت به جبهه‌های حق اعزام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار رودان با قدردانی از نیروهای بسیج سازندگی این شهرستان بیان کرد: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر بسیج همه امکانات برای پشتیبانی از جبهه‌ها، نیروهای بسیج سازندگی خودشان دست به کار شدند و با همکاری مستقیم کشاورزان، کمک‌های ضروری را جمع‌آوری و ارسال کردند.

وی افزود: این اقدام ارزشمند که با سرعت و بدون معطلی انجام شد، نشان‌دهنده آمادگی بالای بسیجیان رودان برای مشارکت در عملیات‌های سازندگی و حمایتی است. کشاورزان محلی نیز با اهدای محصولات و اقلام مورد نیاز، در این حرکت جهادی سهیم بودند و محموله‌ها به مقصد جبهه رسید.

فرماندار رودان تأکید کرد: چنین ابتکاراتی الگویی برای سایر مناطق است و ما از همه اقشار دعوت می‌کنیم تا در این مسیر همگام شوند. بسیج سازندگی همواره در خط مقدم خدمات‌رسانی و پشتیبانی قرار دارد.

این رویداد در حالی رخ داد که نیروهای بسیج با سازماندهی سریع، از مزارع تا محل ارسال، همه مراحل را مدیریت کردند و روحیه جهادی را در میان مردم منطقه ترویج دادند.

کد مطلب 6791123

