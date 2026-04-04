بسیجیان سازندگی رودان پیشقدم در حمایت از کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار رودان با قدردانی از نیروهای بسیج سازندگی این شهرستان بیان کرد: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر بسیج همه امکانات برای پشتیبانی از جبهه‌ها، نیروهای بسیج سازندگی خودشان دست به کار شدند و با همکاری مستقیم کشاورزان، کمک‌های ضروری را جمع‌آوری و ارسال کردند.

وی افزود: این اقدام ارزشمند که با سرعت و بدون معطلی انجام شد، نشان‌دهنده آمادگی بالای بسیجیان رودان برای مشارکت در عملیات‌های سازندگی و حمایتی است. کشاورزان محلی نیز با اهدای محصولات و اقلام مورد نیاز، در این حرکت جهادی سهیم بودند و محموله‌ها به مقصد جبهه رسید.

فرماندار رودان تأکید کرد: چنین ابتکاراتی الگویی برای سایر مناطق است و ما از همه اقشار دعوت می‌کنیم تا در این مسیر همگام شوند. بسیج سازندگی همواره در خط مقدم خدمات‌رسانی و پشتیبانی قرار دارد.

این رویداد در حالی رخ داد که نیروهای بسیج با سازماندهی سریع، از مزارع تا محل ارسال، همه مراحل را مدیریت کردند و روحیه جهادی را در میان مردم منطقه ترویج دادند.