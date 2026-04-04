  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

شهادت دو نفر از مدافعان امنیت در دلگان

شهادت دو نفر از مدافعان امنیت در دلگان

دلگان- فرماندار دلگان از شهادت دو نفر از مدافعان امنیت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور حسینی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: شب گذشته تعدادی از مزدوران خود فروخته و عوامل داخلی دشمن با تیراندازی به سمت مدافعان امنیت، دو نفراز مدافعان امنیت این شهرستان که در حال گشت زنی و برقراری امنیت در یکی از روستاهای این شهرستان بوده اند را بشهادت رساندند.

وی از تلاش برای دستگیری گروهک و عوامل مزدور دشمن در این شهرستان خبر داد و گفت: تلاش ها دستگیری این افراد از ساعات اولیه اغاز و تاکنون یک نفر دستگیر شده است.

فرماندار دلگان در پایان ضمن تبریک و تسلیت شهادت مدافعان امنیت به حضرت ولی عصر (عج)،رهبر انقلاب، مردم شهید پرور و خانواده های این شهیدان گفت: شهادت آرزوی دیرینه فرزندان این خاک و بوم است و لذا دشمنان باید بدانند که با اینگونه حرکات به اهداف خود نخواهند رسید؛ بلکه روز به روز رسواتر خواهند شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      هر روز داریم شهید میدیم کی تموم میشه پس

