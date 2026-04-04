شهادت دو نفر از مدافعان امنیت در دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالغفور حسینی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: شب گذشته تعدادی از مزدوران خود فروخته و عوامل داخلی دشمن با تیراندازی به سمت مدافعان امنیت، دو نفراز مدافعان امنیت این شهرستان که در حال گشت زنی و برقراری امنیت در یکی از روستاهای این شهرستان بوده اند را بشهادت رساندند.

وی از تلاش برای دستگیری گروهک و عوامل مزدور دشمن در این شهرستان خبر داد و گفت: تلاش ها دستگیری این افراد از ساعات اولیه اغاز و تاکنون یک نفر دستگیر شده است.

فرماندار دلگان در پایان ضمن تبریک و تسلیت شهادت مدافعان امنیت به حضرت ولی عصر (عج)،رهبر انقلاب، مردم شهید پرور و خانواده های این شهیدان گفت: شهادت آرزوی دیرینه فرزندان این خاک و بوم است و لذا دشمنان باید بدانند که با اینگونه حرکات به اهداف خود نخواهند رسید؛ بلکه روز به روز رسواتر خواهند شد.