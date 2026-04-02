  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۷

برگزاری پویش جمع آوری کمک های غیرنقدی توسط بانوان دلگانی

دلگان - جمعی از بانوان دلگانی برای حمایت از نیروهای مسلح به صورت خودجوش اقدام به جمع آوری و بسته بندی کمک های غیرنقدی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای روحیه و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، جمعی از بانوان شهرستان دلگان به صورت خودجوش اقدام به برگزاری پویش دل‌نوشته به رزمندگان اسلام و جمع‌آوری کمک‌های غیرنقدی کردند.

این پویش که با همت والای بانوان ولایت‌مدار منطقه صورت گرفته است، شامل جمع‌آوری محصول خرما، بسته‌بندی و ارسال آن به همراه بسته‌های فرهنگی و غذایی به منظور پشتیبانی از نیروهای مسلح مستقر در خطوط مقدم جبهه می‌باشد.

این حرکت خودجوش، جلوه‌ای از تعهد و وفاداری بانوان شهرستان دلگان به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و نمایشگر حمایت همه‌جانبه آنان از مدافعان سرفراز امنیت کشور است. ارسال این کمک‌ها، پیام همدلی، ایثار و پشتیبانی معنوی مردم این خطه از میهن را به رزمندگان منتقل خواهد کرد.

    IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اینه غیرت بلوچه با غیرت

