حجت الاسلام بامری: فردایی روشن در انتظار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید بامری در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان با گرامیداشت روز ملی فناوری هستهای اظهار داشت: این فناوری میراث یک گروه خاص نیست، بلکه دستاورد ملتی است که باور دارد آینده را باید با دستان خویش ساخت.
وی افزود: فشارها، محدودیتها و موانع نهتنها پیشرفت کشور را متوقف نکرده، بلکه هر سدی به فرصتی برای خلاقیت و خوداتکایی تبدیل شده است.
امام جمعه دلگان با اشاره به آیه شریفه «إنَّ مَعَ العُسرِ یُسرًا» خاطرنشان کرد: خداوند در این آیه حقیقتی آسمانی را بیان میکند که همراه هر سختی، گشایشی است. هیچ تاریکی بیچراغ نمیماند و هیچ رنجی بیپایان نیست. این وعده الهی پشتیبان دلهایی است که در برابر سختیها میایستند و از مسیر حق عقبنشینی نمیکنند.
وی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریمها و جنگ روانی دشمنان، تصریح کرد: هدف این فشارها سست کردن ارادهها و تزریق ناامیدی است، اما تجربه تاریخی نشان داده که هرگاه ملتی با اتکا به ایمان و همبستگی ایستادگی کند، از دل بحرانها ظرفیتهای تازهای شکوفا میشود. ما آموختهایم که تحریم را به تکیه بر توان داخلی، تهدید را به پیشرفت علمی و محاصره را به خودباوری و استقلال تبدیل کنیم.
در دل سختیها گشایشهایی در حال روییدن است
حجتالاسلام بامری با تأکید بر ضرورت حفظ امید و روحیه مقاومت اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند صبر، وحدت، کار، امید و تقویت روحیه مقاومت هستیم. در دل سختیها گشایشهایی در حال روییدن است و فردایی روشنتر در راه است.
امام جمعه دلگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش آگاهی و بصیرت افزود: آگاهی، سلاح ماست؛ وحدت، سپر ماست؛ ایمان، نیروی پیشبرنده ماست. امروز رسالت ما تنها نجات خویش نیست، بلکه وظیفه داریم پرده از چهره پنهان قدرتهایی برداریم که در پس شعارهای فریبنده، حقیقت جنگها، غارتگریها و تحقیر ملتها را پنهان میکنند.
وی در پایان خطاب به مردم گفت: مگذارید ناامیدی ریشه بدواند؛ ناامیدی بزرگترین پیروزی دشمنان انسانیت است. هر که امید را از دلها بزداید، بیصدا آزادی را میستاند. این روز بر همه دانشمندان، پژوهشگران و آنان که دل در گرو علم و آینده کشور دارند، خجسته باد.
نظر شما