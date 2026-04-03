به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر جمعه در حاشیه مراسم باشکوه تشییع پیکر سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی که با حضور گسترده و کمنظیر مردم قم برگزار شد، اظهار کرد: این فرمانده برجسته با مجاهدتهای خالصانه خود، عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آورد.
وی با اشاره به جایگاه والای این شهید در ساختار دفاعی کشور افزود: سپهبد موسوی از جمله چهرههای اثرگذار در ارتقای توان نظامی جمهوری اسلامی ایران بود که با مدیریت کارآمد و نگاه راهبردی، نقش مهمی در افزایش سطح آمادگی نیروهای مسلح ایفا کرد.
استاندار قم ادامه داد: این فرمانده شهید که از فرزندان این استان به شمار میرفت، مسیر تعالی را در سطوح مختلف نظامی با شایستگی طی کرد و در عالیترین مراتب، نقش تعیینکنندهای در ایجاد هماهنگی، همدلی و انسجام میان نیروهای مسلح داشت.
وی گفت: شکلگیری باور عمیق نسبت به آمادگی دفاعی در مجموعه نیروهای مسلح، از جمله دستاوردهای مهم این شهید والامقام بود که پس از تحولات نظامی سال گذشته، بهویژه جنگ ۱۲ روزه، به شکل ملموسی خود را نشان داد.
بهنامجو افزود: نتیجه این آمادگی، دستیابی کشور به سطحی از اقتدار دفاعی است که امکان ایستادگی قاطع در برابر دشمنان، بهویژه رژیم صهیونیستی، را فراهم کرده و برتری راهبردی جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کرده است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیین تشییع خاطرنشان کرد: این حضور پرشور، نماد روشنی از پیوند عمیق ملت با آرمانهای انقلاب و قدردانی از مجاهدتهای خادمان صدیق نظام اسلامی است.
استاندار قم تصریح کرد: خون پاک این شهید، یکی از مقاطع مهم وحدتآفرین در تاریخ معاصر کشور را رقم زده و انسجام ملی را بیش از پیش تقویت کرده است.
وی در پایان با آرزوی علو درجات برای این شهید گفت: امیدواریم روح بلند این فرمانده مجاهد با اولیای الهی محشور شده و مشمول عنایات خاصه حضرت سیدالشهدا علیهالسلام قرار گیرد.
گفتنی است، سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در نخستین روز جنگ تحمیلی سوم، به همراه رهبر معظم انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل آمد.
قم- استاندار قم گفت:سپهبد موسوی از جمله چهرههای اثرگذار در ارتقای توان نظامی جمهوری اسلامی ایران بود که با مدیریت کارآمد و نگاه راهبردی، نقش مهمی در افزایش سطح آمادگی نیروهای مسلح ایفا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعدازظهر جمعه در حاشیه مراسم باشکوه تشییع پیکر سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی که با حضور گسترده و کمنظیر مردم قم برگزار شد، اظهار کرد: این فرمانده برجسته با مجاهدتهای خالصانه خود، عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آورد.
