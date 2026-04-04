باقری: ایران در مسیر تبدیل به ابرقدرت اسلامی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری پیش از ظهر شنبه در جمع هیئت مذهبی گلوگاه با تأکید بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، گفت: آمریکا و اسرائیل هرگز به آرزوی شکست ایران نخواهند رسید و همچنان در برابر اراده ملت ایران شکست خواهند خورد.

باقری در ادامه افزود: ما در مسیر درستی از تاریخ و انقلاب قرار داریم و این ملت، ملت محمد (ص) و شیعه علی (ع) است که در برابر ظلم و ظلم‌گران تسلیم نخواهد شد. ایران به زودی به ابرقدرت جدید اسلامی در جهان تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به پیام امام حسین (ع) و قاعد شهیدان، اظهار داشت: همه ما با صدای بلند فریاد می‌زنیم هیهات منا الذله، زیرا ملت ایران با صبر و مقاومت در برابر تهاجمات دشمنان ایستاده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان مازندران تصریح کرد: امروز شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم ایران در قلب آمریکا هستیم، که این همان وعده الهی است. ملت ایران با استقامت در برابر بلاها و دشمنان ایستاده و شعار حمایت از رزمندگان و اسلام را سر می‌دهند.

باقری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما هر روز قوی‌تر می‌شویم و شهادت افتخار ماست. پیروزی نهایی متعلق به ایران است و ما آماده می‌شویم تا با ظهور امام زمان (عج)، پرچم انقلاب را به حجت خدا تحویل دهیم.

وی در پایان با تأکید بر اقتدار ایران افزود: دشمنان در برابر اراده ملت ایران و شعار الله‌اکبر عاجز خواهند بود.