۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

دستور رئیس‌جمهور برای حفظ موجودی حداقل ۶ میلیون تن محصولات اساسی

وزیر جهاد کشاورزی از دستور رئیس‌جمهور برای حفظ موجودی حداقل ۶ میلیون تن محصولات اساسی کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشورتی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بر لزوم تولید پایدار و تأمین مستمر کالاهای اساسی تأکید کرد و از دستور رئیس‌جمهور برای حفظ موجودی حداقل ۶ میلیون تن محصولات اساسی خبر داد.

وی با اشاره به تجربه یک سال پرچالش و وقوع دو جنگ، مدیریت تأمین و ترخیص کالاهای اساسی را عامل حفظ ثبات بازار دانست و تأکید کرد در کشور ۹۰ میلیونی ایران هیچ کمبود جدی در تأمین کالاها رخ نداده است.

در این نشست همچنین بر حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی و تقویت اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با همکاری دولت و مجلس تأکید شد.

فاطمه امیر احمدی

