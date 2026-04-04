به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشورتی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بر لزوم تولید پایدار و تأمین مستمر کالاهای اساسی تأکید کرد و از دستور رئیس‌جمهور برای حفظ موجودی حداقل ۶ میلیون تن محصولات اساسی خبر داد.

وی با اشاره به تجربه یک سال پرچالش و وقوع دو جنگ، مدیریت تأمین و ترخیص کالاهای اساسی را عامل حفظ ثبات بازار دانست و تأکید کرد در کشور ۹۰ میلیونی ایران هیچ کمبود جدی در تأمین کالاها رخ نداده است.

در این نشست همچنین بر حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی و تقویت اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با همکاری دولت و مجلس تأکید شد.